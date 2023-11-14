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Российский экологический оператор обнародовал шорт-листы Зелёной премии

Российский экологический оператор обнародовал шорт-листы Зелёной премии

14 ноября 2023, 12:10
Фото: 1MI
4 декабря 2023 года в Москве состоится «Зеленая премия». Общее количество поступивших на конкурс заявок — более 3800. Жюри включает в себя экспертов, работающих в сфере обращения с отходами, а также представителей власти, общественности и госкомпаний.

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев сделал акцент на экологической и экономической направленности представленных проектов. Он также отметил, что они должны способствовать формированию осознанного поведения потребителей и бизнеса, а ещё продвигать нашу страну на пути к построению экономики замкнутого цикла, пишет 56orb.ru.

Конкурсанты представили свои работы в шести номинациях, включая образование, культуру, волонтёрство и внедрение экологических практик в строительство. Лауреаты получат специальные статуэтки, а помимо этого, их инициативы будут поддержаны на различных уровнях.

В связанной со строительством категории было отобрано 6 поданных проектов, в остальных — по 20.

Руководитель PR-департамента Российского экологического оператора Дмитрий Бойко сообщил, что на «Зеленой премии» будет также проведена закрытая номинация «Регионы России». В её рамках будет оцениваться, как субъекты Российской Федерации осуществляют реформу отрасли по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.

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