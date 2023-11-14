Школьник из Екатеринбурга зарезал подругу и ее мать. После этого он пошел гулять

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
Поссорились школьники дома у девушки. После того, как жертва скончалась от удара ножом, парень дождался, когда с работы придет ее 62-летняя мама и убил ее, пишет «КП-Екатеринбург».
После этого он забрал банковскую карту женщины, на которой лежало 20 тысяч рублей, и пошел гулять с другом. Во время прогулки он признался в том, что сделал.
Друг обещал хранить молчание, однако проболтался обо всем старшему брату предполагаемого убийцы. Тот позвонил в полицию. Подросток задержан он уже во всем признался.
Известно, что предполагаемый убийца и его жертва были парой. Во время ссоры школьник трижды ударил девушку ножом в спину и шею. Мать девочки он ударил ножом в грудь и шею. Она тоже умерла сразу, пишет Е1.
Ранее сообщалось, что 28-летний мужчина из Екатеринбурга попытался задушить свою двухлетнюю племянницу.