Школьник из Екатеринбурга зарезал подругу и ее мать. После этого он пошел гулять

Друг обещал хранить молчание, однако проболтался обо всем старшему брату предполагаемого убийцы. Тот позвонил в полицию. Подросток задержан он уже во всем признался.



Известно, что предполагаемый убийца и его жертва были парой. Во время ссоры школьник трижды ударил девушку ножом в спину и шею. Мать девочки он ударил ножом в грудь и шею. Она тоже умерла сразу, пишет Е1.