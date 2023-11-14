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Школьник из Екатеринбурга зарезал подругу и ее мать

Школьник из Екатеринбурга зарезал подругу и ее мать. После этого он пошел гулять

14 ноября 2023, 07:48
Фото: 1MI

Школьник из Екатеринбурга зарезал подругу и ее мать

16-летний школьник зарезал 14-летнюю подругу и ее маму в Железнодорожном районе Екатеринбурга. Поножовщина произошла во время ссоры.

Поссорились школьники дома у девушки. После того, как жертва скончалась от удара ножом, парень дождался, когда с работы придет ее 62-летняя мама и убил ее, пишет «КП-Екатеринбург».

После этого он забрал банковскую карту женщины, на которой лежало 20 тысяч рублей, и пошел гулять с другом. Во время прогулки он признался в том, что сделал.

Друг обещал хранить молчание, однако проболтался обо всем старшему брату предполагаемого убийцы. Тот позвонил в полицию. Подросток задержан он уже во всем признался.

Известно, что предполагаемый убийца и его жертва были парой. Во время ссоры школьник трижды ударил девушку ножом в спину и шею. Мать девочки он ударил ножом в грудь и шею. Она тоже умерла сразу, пишет Е1.

Ранее сообщалось, что 28-летний мужчина из Екатеринбурга попытался задушить свою двухлетнюю племянницу.

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