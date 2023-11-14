tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:38

Published Сегодня, 16:38

Modified Сегодня, 16:38

Updated Сегодня, 16:38

Водитель сбил женщину на проезжей части в Нижнем Тагиле

Шла по дороге. Водитель не заметил и сбил женщину в Нижнем Тагиле

14 ноября 2023, 16:38
Фото: 1MI

Водитель сбил женщину на проезжей части в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле водитель Skoda Rapid сбил 51-летнюю женщину на Северном подъезде со стороны поселка Песчаный. ДТП случилось 14 ноября 2023 года.

Женщина шла по обочине рядом с дорогой на мясокомбинат, где она работает. По словам ее родственницы, в какой-то момент тагильчанку сбила иномарка. С места ЧП ее увезли в больницу для оказания помощи, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

Сотрудники ГИБДД установили, что водитель восемь раз привлекался к административной ответственности. По словам мужчины, который сидел за рулем автомобиля, он не заметил пострадавшую, которая находилась на проезжей части, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу.

Напомним, 14 ноября 2023 года в Нижнем Тагиле столкнулись автомобили Mitsubishi Outlander и ВАЗ. В аварии пострадал водитель ВАЗ. Его госпитализировали в больницу.

Водителя ВАЗа госпитализировали после ДТП в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Водитель иномарки устроил смертельное ДТП на трассе Артемовский — АрамашевоСемь человек пострадали и один погиб в Екатеринбурге за суткиВодитель автобуса в Екатеринбурге протаранил автомобиль. Пострадала пенсионерка
#Происшествия#Нижний Тагил#Больница#ДТП#ГИБДД#Автомобиль#Иномарка#Пешеход#Водитель#ВАЗ#ЧП#Mitsubishi Outlander#18+#Елизавета Зиборова#Авария#Инцидент
Подпишитесь
Снять нельзя купить. В Нижнем Тагиле подорожало арендное жилье
Сегодня, 13:39
Угроза легким и нервам: три вещества превышали норму в воздухе Тагила в октябре
Сегодня, 12:59
Топ самых влиятельных силовиков Екатеринбурга
10 ноября, 04:00
Чем занимается убивший жену-тагильчанку Лошагин после выхода из колонии
Вчера, 07:40
«Халатность»: локомотив на территории ЕВРАЗ НТМК столкнулся с поездом РЖД
Сегодня, 11:53
«Говорю — уходи, он остается»: убитая мать из Екатеринбурга жаловалась на парня дочки
Сегодня, 09:29