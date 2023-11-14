Шла по дороге. Водитель не заметил и сбил женщину в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 16:38
Published Сегодня, 16:38
Modified Сегодня, 16:38
Updated Сегодня, 16:38
Женщина шла по обочине рядом с дорогой на мясокомбинат, где она работает. По словам ее родственницы, в какой-то момент тагильчанку сбила иномарка. С места ЧП ее увезли в больницу для оказания помощи, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».
Сотрудники ГИБДД установили, что водитель восемь раз привлекался к административной ответственности. По словам мужчины, который сидел за рулем автомобиля, он не заметил пострадавшую, которая находилась на проезжей части, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу.
Напомним, 14 ноября 2023 года в Нижнем Тагиле столкнулись автомобили Mitsubishi Outlander и ВАЗ. В аварии пострадал водитель ВАЗ. Его госпитализировали в больницу.