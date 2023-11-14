Шла по дороге. Водитель не заметил и сбил женщину в Нижнем Тагиле

Женщина шла по обочине рядом с дорогой на мясокомбинат, где она работает. По словам ее родственницы, в какой-то момент тагильчанку сбила иномарка. С места ЧП ее увезли в больницу для оказания помощи, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».