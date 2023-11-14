Синоптик рассказал о самом теплом дне на неделе в Свердловской области

Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
Modified Сегодня, 03:38
Updated Сегодня, 03:38
В дневное время температура воздуха в области будет выше нуля — это будет самый теплый день на текущей неделе, рассказал синоптик Алексей Пулин в своем Telegram-канале.
Ночью в регионе похолодает до -3 градусов, а днем станет теплее до +1… +6 градусов. В Екатеринбурге в этот день будет пасмурно, также вероятны дождь и мокрый снег.
Напомним, 14 ноября 2023 года в Свердловской области также ожидается гололедица на дорогах и ухудшение видимости из-за снега. В связи с плохими погодными условиями возможны дорожно-транспортные происшествия, налипание снега на провода, обрывы ЛЭП.