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Posted Сегодня, 03:38

Published Сегодня, 03:38

Modified Сегодня, 03:38

Updated Сегодня, 03:38

В Свердловской области потеплеет до +6 градусов

Синоптик рассказал о самом теплом дне на неделе в Свердловской области

14 ноября 2023, 03:38
Фото: Midjourney

В Свердловской области потеплеет до +6 градусов

В Свердловской области днем 14 ноября 2023 года потеплеет до +16 градусов.

В дневное время температура воздуха в области будет выше нуля — это будет самый теплый день на текущей неделе, рассказал синоптик Алексей Пулин в своем Telegram-канале.

Ночью в регионе похолодает до -3 градусов, а днем станет теплее до +1… +6 градусов. В Екатеринбурге в этот день будет пасмурно, также вероятны дождь и мокрый снег.

Напомним, 14 ноября 2023 года в Свердловской области также ожидается гололедица на дорогах и ухудшение видимости из-за снега. В связи с плохими погодными условиями возможны дорожно-транспортные происшествия, налипание снега на провода, обрывы ЛЭП.

Гололед и снег с дождем ожидаются в Свердловской области
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