Снять нельзя купить. В Нижнем Тагиле подорожало арендное жилье

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
На популярном сайте объявлений размещено 125 предложений по сдаче квартир в аренду в трех районах Нижнего Тагила. Больше всего — в Ленинском — 52 объявления. Однако стоит помнить, что в него входит не только центр города, но и более отдаленные районы — Выя, ГГМ, Рудник, Лебяжка, поселок Старатель и другие. А значит и цены на аренду могут существенно различаться. Например, снять двухкомнатную квартиру на ВМЗ можно за 10 тысяч рублей в месяц плюс коммунальные платежи, а «однушка» ближе к центру на улице Учительская обойдется в 11 тысяч в месяц.
В некоторых случаях съем однокомнатной квартиры будет дороже, чем трехкомнатной. Причина опять же в выгодности их расположения. «Однушка» на Газетной — 33 тысячи рублей без дополнительных платежей, «трешка» на Аганичева — 30 тысяч рублей, также без коммунальной оплаты, а на Красноармейской недалеко от ДК «Юбилейный» — 25 тысяч рублей плюс платежи за электроэнергию.
Самые дешевые однокомнатные квартиры в Ленинском районе Нижнего Тагила сдают на Лебяжке и поселке Старатель. Аренда с коммунальными платежами обойдется в 9-10 тысяч рублей.
Итог: средняя цена аренды однокомнатной квартиры, согласно анализу сайта объявлений, в Ленинском районе — 17 тысяч рублей, двухкомнатной — 20 тысяч рублей, трехкомнатной — 22 тысячи рублей.
В Тагилстроевском районе есть 49 разных вариантов снять жилье. Здесь также все зависит от местоположения дома. При этом в целом разброс цен на аренду однокомнатного жилья небольшой — 10-15 тысяч рублей. Однако встречаются предложения «однушка по цене четырешки».
Цены на аренду двухкомнатных квартир в Тагилстроевском районе в среднем начинаются от 20 тысяч рублей, но есть варианты и дешевле. Правда и условия хуже. Например, «двушку» практически без ремонта на улице Циолковского, 10 можно снять за 15 тысяч рублей. С минимальным косметическим ремонтом и советской мебелью на Уральском проспекте — за 11 тысяч рублей. Вариант на улице Индивидуальная, 17 и вовсе стоит 6 тысяч рублей в месяц, но здесь арендатору предлагается сделать ремонт за свой счет.
Самый дорогой вариант в Тагилстроевском районе — это трехкомнатная квартира на ГГМ на улице Дружинина. Ее сдают за 70 тысяч рублей в месяц. За эти деньги арендатор получит жилье с полной мебелировкой и дизайнерским ремонтом в стиле «лофт» на мансарде последнего этажа дома. В целом аренда квартир на Гальянке дороже, чем на Тагилстрое и Руднике, хотя они относятся к одному району, так как она считается более комфортной для проживания: множество новостороек, новые школы и детские сады, более развитая инфраструктура.
Итог: средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Тагилстроевском районе — 15 тысяч рублей, двухкомнатной — 22 тысячи рублей, трехкомнатной — 29 тысячи рублей.
Этот район считается дефицитным на квартиры в аренду. Всего на сайте объявлений 24 предложения аренды жилья. Все они на Вагонке. На Северном и Сухоложском поселках объявлений нет, несмотря на то, что они также относятся к Дзержинскому району. Кроме того, потенциальные арендаторы отмечают, что даже наличие предложения не означает, что оно еще актуально.
Три месяца я искала квартиру для съема на Вагонке. Более-менее хорошие предложения расхватывают, как горячие пирожки. Я отслеживала предложения по нескольку раз в день. Если что-то подходило, то я звонила и договаривалась на просмотр. Но потом при повтором звонке мне говорили, что квартира уже сдана. И так несколько раз, — поделилась с TagilCity.ru тагильчанка Алина.
Стоимость аренды большинства однокомнатных квартир на Вагонке в среднем варьируется от 10 до 13 тысяч рублей. Самый дорогой вариант с мебелью, техникой и свежим ремонтом предлагают за 30 тысяч рублей в 15-этажном доме на Ленинградском проспекте.
Предложений аренды двухкомнатных квартир в Дзержинском районе всего семь, а трехкомнатных и больше нет вообще.
Итог: средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Дзержинском районе — 11 тысяч рублей, двухкомнатной — 21 тысяча рублей.
Портал «Мир квартир» изучил стоимость найма жилья в 70 городах России. Нижний Тагил оказался на третьем месте в списке, где за октябрь цены поднялись до рекордных цифр. Больше всех прибавили «однушки» и «трешки».
Согласно данным портала, снять однокомнатную квартиру в среднем стоит 14 126 рублей, это на 12,8% больше, чем в сентябре. Трехкомнатные и вовсе выросли на 19,2%, то есть их аренда выйдет примерно в 25 526 рублей. Упали в цене лишь двухкомнатные квартиры. Их средняя стоимость аренды в Нижнем Тагиле составила 16 594 рублей.
Эксперты в сфере недвижимости выделяют несколько причин роста цен на съем жилья. Главная — это общенациональная инфляция, которая неизбежно отображается на стоимости.
Этот феномен оказывает влияние на покупательную способность населения и увеличивает долю владельцев недвижимости, что, в свою очередь, приводит к увеличению арендной платы, — рассказала TagilCity.ru эксперт по недвижимости и наставник по продвижению риелторов в соцсетях Марина Дьяконова.
Не меньшее влияние на повышение стоимости аренды, по мнению специалиста, оказывает ужесточение требований к арендаторам, а также повышение налогов на недвижимость.
Кроме того, не следует исключать из виду и такие макроэкономические факторы, как действие санкций и политическая нестабильность, которые ограничивают инвестиционную активность страны в целях замедления и могут ограничить приток капитала в строительную отрасль, — считает Марина Дьяконова.
Главная «боль» молодых семей — ипотека также оказывает влияние на цены съемных квартир, а точнее последние повышения ставок на нее. В связи с этим многие посчитали, что аренда квартиры пока будет выгоднее, чем покупка собственной.
После роста ипотечных ставок, меньшее количество людей могут позволить себе покупку жилья, что также увеличивает спрос на аренду и, следовательно, повышает цены, — поделился мнением с TagilCity.ru руководитель агентства недвижимости Vysotsky Estate Фили-Можайский Сергей Макаров.
Эксперт считает, в краткосрочной перспективе рост цен может привести к снижению спроса, поскольку потенциальные арендаторы могут искать более доступные варианты, включая совместное проживание или переезд в менее дорогие регионы.
С другой стороны, повышение стоимости аренды делает инвестиции в покупку жилья для сдачи в аренду более привлекательными, что может стимулировать рост предложения, — рассказал Сергей Макаров.