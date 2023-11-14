Снять нельзя купить. В Нижнем Тагиле подорожало арендное жилье

На популярном сайте объявлений размещено 125 предложений по сдаче квартир в аренду в трех районах Нижнего Тагила. Больше всего — в Ленинском — 52 объявления. Однако стоит помнить, что в него входит не только центр города, но и более отдаленные районы — Выя, ГГМ, Рудник, Лебяжка, поселок Старатель и другие. А значит и цены на аренду могут существенно различаться. Например, снять двухкомнатную квартиру на ВМЗ можно за 10 тысяч рублей в месяц плюс коммунальные платежи, а «однушка» ближе к центру на улице Учительская обойдется в 11 тысяч в месяц.