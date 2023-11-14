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Соседи погибшей школьницы в Екатеринбурге рассказали о криках накануне убийства

Соседи убитой школьницы в Екатеринбурге слышали крики в подъезде

14 ноября 2023, 15:40
Фото: 1MI

Соседи погибшей школьницы в Екатеринбурге рассказали о криках накануне убийства

В Екатеринбурге жители дома, где молодой человек убил 14-летнюю девушку, рассказали о том, что слышали ее крики в подъезде 12 ноября 2023 года.

По словам одной из местных жительниц, шум в подъезде был вечером. Женщина слышала крики, топот по этажу. Екатеринбурженка хотела выйти из квартиры и сделать молодежи замечание, однако не решилась, пишет Ура.ру.

Напомним, 16-летний подросток зарезал 14-летнюю школьницу, а также ее мать. Затем молодой человек украл банковскую карту убитой женщины и отправился гулять с другом, которому признался в убийстве. Друг рассказал обо все своему брату, а тот сообщил в полицию.

Вскоре екатеринбуржца задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. Известно, что убитая девочка и юноша были парой. Матери школньицы ее парень не нравился.

Предположительно, задержанный пришел к девушке в гости, где они поссорились. Тогда он взял нож и убил им подругу, а потом, дождавшись, когда домой придет ее мама, зарезал и ее.

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