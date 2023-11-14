«Связывают, проводят обряды»: жительница Екатеринбурга сдала дом под вечеринки 18+

В бывшем семейном доме теперь прижигают интимные места, связывают друг друга, проводят обряды. Выяснилось, что женщина за 130 тысяч рублей сдает дом тренинг-клубу для взрослых.



Анатолий пожаловался в полицию и прокуратуру. Мужчина не согласен с тем, что жилье используется не по назначению.