«Связывают, проводят обряды»: жительница Екатеринбурга сдала дом под вечеринки 18+

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
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Updated Сегодня, 06:42
Анатолий и Вера купили дачу на Широкой речке два года назад. Когда пара разошлась, жилье осталось у жены с дочкой, пишет «Урал Мэш».
Площадь коттеджа составляет 400 квадратных метров. В какой-то момент Анатолий увидел в интернете объявление о том, что пространство сдается в качестве места «вне измерений».
В бывшем семейном доме теперь прижигают интимные места, связывают друг друга, проводят обряды. Выяснилось, что женщина за 130 тысяч рублей сдает дом тренинг-клубу для взрослых.
Анатолий пожаловался в полицию и прокуратуру. Мужчина не согласен с тем, что жилье используется не по назначению.