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В доме в Екатеринбурге проводятся тантрические вечеринки

«Связывают, проводят обряды»: жительница Екатеринбурга сдала дом под вечеринки 18+

14 ноября 2023, 06:40
Фото: 1MI

В доме в Екатеринбурге проводятся тантрические вечеринки

Тантрические вечеринки с шибари проводит в семейном доме жительница Екатеринбурга. Общее с мужем жилье она сдала для вечеринок 18+.

Анатолий и Вера купили дачу на Широкой речке два года назад. Когда пара разошлась, жилье осталось у жены с дочкой, пишет «Урал Мэш».

Площадь коттеджа составляет 400 квадратных метров. В какой-то момент Анатолий увидел в интернете объявление о том, что пространство сдается в качестве места «вне измерений».

В бывшем семейном доме теперь прижигают интимные места, связывают друг друга, проводят обряды. Выяснилось, что женщина за 130 тысяч рублей сдает дом тренинг-клубу для взрослых.

Анатолий пожаловался в полицию и прокуратуру. Мужчина не согласен с тем, что жилье используется не по назначению.

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#Происшествия#Прокуратура#Полиция#Аренда#Дом#Коттедж#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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