Теннисистки из Свердловской области стали лучшими на Первенстве России

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
Турнир состоялся в Москве в период с 7 по 13 ноября и был организован в рамках проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».
Свердловскую область представляли девушки из команды УГМК — Злата Терехова, Анастасия Иванова, Мария Степанова и Яна Пикарова. Они одержали победу с результатом 3:0.
В решающей встрече турнира они с таким же счетом обыграли команду из Татарстана, сообщает информационный портал Свердловской области.
А юниоры региона стали серебряными призерами турнира. Со счетом 2:3 они уступили лидеру соревнования — команде из Москвы. Еще одна медаль в парном разряде досталась свердловчанину Владиславу Макарову, он занял третье место.