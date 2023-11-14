tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:45

Published Сегодня, 13:45

Modified Сегодня, 13:47

Updated Сегодня, 13:47

Юниорки Свердловской области победили на Первенстве России по теннису

Теннисистки из Свердловской области стали лучшими на Первенстве России

14 ноября 2023, 13:45
Фото: Информационный портал Свердловской области

Юниорки Свердловской области победили на Первенстве России по теннису

Сборная команда спортсменок Свердловской области впервые выиграла золотую медаль Первенства России по настольному теннису среди атлетов в возрасте до 22 лет.

Турнир состоялся в Москве в период с 7 по 13 ноября и был организован в рамках проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Свердловскую область представляли девушки из команды УГМК — Злата Терехова, Анастасия Иванова, Мария Степанова и Яна Пикарова. Они одержали победу с результатом 3:0.

Фото: Информационный портал Свердловской области

В решающей встрече турнира они с таким же счетом обыграли команду из Татарстана, сообщает информационный портал Свердловской области.

А юниоры региона стали серебряными призерами турнира. Со счетом 2:3 они уступили лидеру соревнования — команде из Москвы. Еще одна медаль в парном разряде досталась свердловчанину Владиславу Макарову, он занял третье место.

Школьники из Нижнего Тагила вернулись с победой с соревнований по судомоделированию
Узнать подробнее
Читайте также:
Боксер Всеволод Шумков дебютировал на профессиональном ринге в ЕкатеринбургеОлейник проведет реванш против британца Томпсона на турнире в ЕкатеринбургеШкольники из Нижнего Тагила стали лучшими на Всероссийском конкурсе
#Спорт#Касается каждого#УГМК#Первенство России#Юниоры#Теннис#Настольный теннис#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Чем занимается убивший жену-тагильчанку Лошагин после выхода из колонии
Вчера, 07:40
Угроза легким и нервам: три вещества превышали норму в воздухе Тагила в октябре
Сегодня, 12:59
Топ самых влиятельных силовиков Екатеринбурга
10 ноября, 04:00
Названы страны, откуда чаще всего приезжают мигранты в Свердловскую область
Сегодня, 09:09
«Халатность»: локомотив на территории ЕВРАЗ НТМК столкнулся с поездом РЖД
Сегодня, 11:53
«Говорю — уходи, он остается»: убитая мать из Екатеринбурга жаловалась на парня дочки
Сегодня, 09:29