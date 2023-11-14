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Published Сегодня, 14:28

Modified Сегодня, 14:28

Updated Сегодня, 14:28

В школе Екатеринбурга появились новые классы в коридорах

Три класса появились в коридорах школы в Екатеринбурге

14 ноября 2023, 14:28
Фото: 1MI

В школе Екатеринбурга появились новые классы в коридорах

В Екатеринбурге в коридорах школы, которая находится в микрорайоне Солнечный, оборудовали три учебных кабинета. Это было сделано в связи с нехваткой мест для детей.

По словам мамы одной из учениц, учебное учреждение изначально рассчитано на 1200 мест, однако только в начальной школе количество учеников достигло 1800 человек, пишет Е1.

Информацию о том, что в школе сделали три класса, подтвердили в департаменте образования. В коридорах поставили перегородки еще до того, как начался учебный год.

Кроме того, для этих классов приобрели мебель и необходимое оборудование. В этих помещениях сейчас проводится внеурочная, индивидуальная и подгрупповая деятельности. Все проведенные работы по оборудованию новых кабинетов были согласованы с МЧС и Роспотребнадзором.

Напомним, в школе №22 в Екатеринбурге ученики младших классов были вынуждены переодеваться на улице, так как в раздевалке не хватало места.

Места достаточно. В мэрии Екатеринбурга высказались о переодевании учеников на улице
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#Общество#Дети#Мебель#Школьники#Школа#Ученики#Оборудование#Оснащение#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Учреждения#Департамент образования#Учебные кабинеты#Начальная школа
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