Три класса появились в коридорах школы в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
По словам мамы одной из учениц, учебное учреждение изначально рассчитано на 1200 мест, однако только в начальной школе количество учеников достигло 1800 человек, пишет Е1.
Информацию о том, что в школе сделали три класса, подтвердили в департаменте образования. В коридорах поставили перегородки еще до того, как начался учебный год.
Кроме того, для этих классов приобрели мебель и необходимое оборудование. В этих помещениях сейчас проводится внеурочная, индивидуальная и подгрупповая деятельности. Все проведенные работы по оборудованию новых кабинетов были согласованы с МЧС и Роспотребнадзором.
Напомним, в школе №22 в Екатеринбурге ученики младших классов были вынуждены переодеваться на улице, так как в раздевалке не хватало места.