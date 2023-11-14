Три класса появились в коридорах школы в Екатеринбурге

Кроме того, для этих классов приобрели мебель и необходимое оборудование. В этих помещениях сейчас проводится внеурочная, индивидуальная и подгрупповая деятельности. Все проведенные работы по оборудованию новых кабинетов были согласованы с МЧС и Роспотребнадзором.