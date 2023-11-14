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Уголовное дело возбуждено после убийства девушки и ее матери в Екатеринбурге

Уголовное дело возбуждено после убийства девушки и ее матери в Екатеринбурге

14 ноября 2023, 08:25
Фото: 1MI
Возбуждено уголовное дело после убийства 16-летним школьником своей 14-летней девушки и ее 62-летней мамы в Екатеринбурге.

Дело возбуждено по статье по части 2 статьи 105 УК РФ, сообщили в региональном следственном комитете. Отмечается, что тела девушки и ее мамы были найдены в одной из квартир дома по улице Билимбаевской в Железнодорожном районе Екатеринбурга.

Сейчас следователи проводят все необходимые следственные мероприятия, подозреваемый допрашивается. В ближайшее время решится вопрос о предъявлении ему обвинения и о заключении под стражу. На месте работают криминалисты.

Отмечается, что следователям стало известно о произошедшем 14 ноября примерно в 00:30.

Напомним, что предварительно известно, что молодой человек пришел в гости к своей девушке, они поссорились и тогда он зарезал возлюбленную. Потом он дождался прихода ее мамы и убил и ее.

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