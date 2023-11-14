Угроза легким и нервам: три вещества превышали норму в воздухе Тагила в октябре

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Замеры воздуха возле ж/д вокзала журналисты TagilCity.ru проводят ежедневно. Станции «Уральского УГМС» расположены в четырех районах Нижнего Тагила и делают заборы воздуха круглосуточно. По итогам октября оказалось, что превышения вредных веществ в воздухе было четыре раза за три дня. Это на 90% меньше, чем в сентябре.
Два раза до 1,5 ПДК в атмосфере превышал оксид углерода. Его обнаружил пост УГМС на Сухоложском поселке 11 октября. Газоанализатор редакции ловил диоксид азота с превышением в два раза 20 октября и сероводород с превышением в 1,25 раза 24 октября. Оба раза — при замерах в центре города. Остальные дни в октябре оставались «чистыми».
Опасность диоксида азота для организма человека в его действии на дыхательную систему. Он может вызывать заболевания горла, бронхит, трахеит и пневмонию. Сероводород «бьет» по нервной системе. При воздействии вещества человек может почувствовать возбуждение или, наоборот, апатию и усталость. Также при отравлении сероводородом могут возникнуть слезотечение, насморк, головная боль и тошнота, а также металлический привкус во рту.
Оксид углерода или угарный газ, попадая в организм человека, блокирует доступ кислорода к тканям, что вызывает кислородное голодание. Это выражается в головных болях, снижении памяти, расстройстве памяти и повышенной утомляемости.