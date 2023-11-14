Угроза легким и нервам: три вещества превышали норму в воздухе Тагила в октябре

Опасность диоксида азота для организма человека в его действии на дыхательную систему. Он может вызывать заболевания горла, бронхит, трахеит и пневмонию. Сероводород «бьет» по нервной системе. При воздействии вещества человек может почувствовать возбуждение или, наоборот, апатию и усталость. Также при отравлении сероводородом могут возникнуть слезотечение, насморк, головная боль и тошнота, а также металлический привкус во рту.