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Posted Сегодня, 12:59

Published Сегодня, 12:59

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

Выбросы в Нижнем Тагиле четыре раза превышали норму за октябрь

Угроза легким и нервам: три вещества превышали норму в воздухе Тагила в октябре

14 ноября 2023, 12:59
Фото: tagilcity.ru

Выбросы в Нижнем Тагиле четыре раза превышали норму за октябрь

Замеры воздуха в октябре 2023 года в Нижнем Тагиле показали, что вредные вещества превышали норму только четыре раза за месяц. Такие итоги получились по данным анализа качества воздуха станций УГМС и газоанализатора TagilCity.ru.

Замеры воздуха возле ж/д вокзала журналисты TagilCity.ru проводят ежедневно. Станции «Уральского УГМС» расположены в четырех районах Нижнего Тагила и делают заборы воздуха круглосуточно. По итогам октября оказалось, что превышения вредных веществ в воздухе было четыре раза за три дня. Это на 90% меньше, чем в сентябре.

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Два раза до 1,5 ПДК в атмосфере превышал оксид углерода. Его обнаружил пост УГМС на Сухоложском поселке 11 октября. Газоанализатор редакции ловил диоксид азота с превышением в два раза 20 октября и сероводород с превышением в 1,25 раза 24 октября. Оба раза — при замерах в центре города. Остальные дни в октябре оставались «чистыми».

Опасность диоксида азота для организма человека в его действии на дыхательную систему. Он может вызывать заболевания горла, бронхит, трахеит и пневмонию. Сероводород «бьет» по нервной системе. При воздействии вещества человек может почувствовать возбуждение или, наоборот, апатию и усталость. Также при отравлении сероводородом могут возникнуть слезотечение, насморк, головная боль и тошнота, а также металлический привкус во рту.

Фото: tagilcity.ru

Оксид углерода или угарный газ, попадая в организм человека, блокирует доступ кислорода к тканям, что вызывает кислородное голодание. Это выражается в головных болях, снижении памяти, расстройстве памяти и повышенной утомляемости.

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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Воздух#Анна Григорьева#Вредные вещества#Замеры#Заболевания#Сероводород#Диоксид азота#Превышение
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