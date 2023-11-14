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Published Сегодня, 13:17

Modified Сегодня, 13:19

Updated Сегодня, 13:19

Проверка придет в аэропорт Екатеринбурга после ЧП с багажом

В аэропорт Екатеринбурга нагрянет проверка после отказа принять багаж у семьи

14 ноября 2023, 13:17
Фото: Midjourney

Проверка придет в аэропорт Екатеринбурга после ЧП с багажом

Уральская транспортная прокуратура проверит аэропорт Кольцово в Екатеринбурге после сообщений о том, что его сотрудники не пропустили багаж пары с ребенком на рейс.

Отказали работники паре после окончания регистрации на рейс, сообщал Е1.

Проверка инициирована Свердловской транспортной прокуратурой. По ее результатам будет дана оценка соблюдению работниками аэропорта закона.

Напомним, что ранее в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге беременную екатеринбурженку и ее жениха не пустили на рейс «Уральских авиалиний». Тогда после словесной перепалки они все же прошли в самолет.

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#Проверка#Семья#Самолет#Аэропорт#Рейс#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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