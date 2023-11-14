В аэропорт Екатеринбурга нагрянет проверка после отказа принять багаж у семьи

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
Отказали работники паре после окончания регистрации на рейс, сообщал Е1.
Проверка инициирована Свердловской транспортной прокуратурой. По ее результатам будет дана оценка соблюдению работниками аэропорта закона.
Напомним, что ранее в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге беременную екатеринбурженку и ее жениха не пустили на рейс «Уральских авиалиний». Тогда после словесной перепалки они все же прошли в самолет.