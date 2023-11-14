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Published Сегодня, 12:48

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Updated Сегодня, 12:50

Мужчина задержан за угрозы семье головой свиньи в Березовском

В Березовском задержан мужчина. Он угрожал жителю Екатеринбурга головой свиньи

14 ноября 2023, 12:48
Фото: 1MI

Мужчина задержан за угрозы семье головой свиньи в Березовском

Жителя Екатеринбурга задержали полицейские за то, что он угрожал семье головой свиньи. Это уже второй задержанный по этому делу свердловчанин.

Задержали мужчину в Березовском в квартире у бабушки, сообщает Ура.ру со ссылкой на МВД. Оба задержанных — жители Екатеринбурга. Ранее их привлекали к ответственности за имущественные преступления. Теперь они проходят подозреваемыми по статьям за вымогательство и угрозу убийством семье из Первоуральска.

Известно, что один из задержанных написал явку с повинной на семь листов. Мужчины признались, что они купили гроб в одном из ритуальных салонов в Екатеринбурге, а голову свиньи заказали через интернет.

Ранее сообщалось, что один из жителей Первоуральска пришел в квартиру и обнаружил там нарколабораторию и коробки с неизвестным веществом. Он не сразу обратился в полицию, но задумался об этом после получения угроз. В том числе ему присылали голову мертвой свиньи и гроб.

Наркоторговцы после угроз жителю Первоуральска выплатили ему 500 тысяч рублей
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#Березовский#Угрозы#Вымогательство#18+#Екатеринбург#Гроб#Дарья Сорокина#Голова свиньи
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