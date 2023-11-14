В Березовском задержан мужчина. Он угрожал жителю Екатеринбурга головой свиньи

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Задержали мужчину в Березовском в квартире у бабушки, сообщает Ура.ру со ссылкой на МВД. Оба задержанных — жители Екатеринбурга. Ранее их привлекали к ответственности за имущественные преступления. Теперь они проходят подозреваемыми по статьям за вымогательство и угрозу убийством семье из Первоуральска.
Известно, что один из задержанных написал явку с повинной на семь листов. Мужчины признались, что они купили гроб в одном из ритуальных салонов в Екатеринбурге, а голову свиньи заказали через интернет.
Ранее сообщалось, что один из жителей Первоуральска пришел в квартиру и обнаружил там нарколабораторию и коробки с неизвестным веществом. Он не сразу обратился в полицию, но задумался об этом после получения угроз. В том числе ему присылали голову мертвой свиньи и гроб.