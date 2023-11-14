В Березовском задержан мужчина. Он угрожал жителю Екатеринбурга головой свиньи

Ранее сообщалось, что один из жителей Первоуральска пришел в квартиру и обнаружил там нарколабораторию и коробки с неизвестным веществом. Он не сразу обратился в полицию, но задумался об этом после получения угроз. В том числе ему присылали голову мертвой свиньи и гроб.