В Нижнем Тагиле поезд столкнулся с локомотивом и какие планы на льготную ипотеку

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Published Сегодня, 17:36
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Updated Сегодня, 17:43
В Нижнем Тагиле на территории ЕВРАЗа произошло столкновение двух поездов — состава РЖД и маневренного состава УЖДТ НТМК. Все случилось вечером в 18 часов 31 октября. Сотрудники уверены, что авария произошла по причине халатного отношения и изношенности вагонов.
За последнии два месяца в Нижнем Тагиле поднялась стоимость арендного жилья на 10-15%. Как чувствует себя рынок недвижимости в целом, в каких районах самые интересные предложения, а также почему именно растут цены — в репортаже TagilCity.ru.
Льготную ипотеку в Свердловской области предложили отменить. Уже можно готовиться к росту процентных ставок. Чиновники пришли к выводу, что гораздо лучше будет строить специальное жилье для аренды. Такое предложение озвучил вице-спикер заксобрания Свердловской области Аркадий Чернецкий.
В Екатеринбурге 16-летний школьник совершил двойное убийство. Первой жертвой стала 14-летняя подруга подозреваемого. Парень зарезал девочку у нее дома во время ссоры. После чего он дождался ее 62-летнюю мать с работы и тоже убил. После этого он забрал банковскую карту женщины, на которой лежало 20 тысяч рублей, и пошел гулять с другом.
Мужчина из Свердловской области ушел добровольцем на СВО, сумел вернуться, после чего его призвали на срочную службу. Об этом рассказал депутат Госдумы Максим Иванов. Более того, оказалось, что сотрудники военкомата, призывающие на срочку после возвращения с СВО, действуют в соответствии с законом.