В Нижнем Тагиле поезд столкнулся с локомотивом и какие планы на льготную ипотеку

В Екатеринбурге 16-летний школьник совершил двойное убийство. Первой жертвой стала 14-летняя подруга подозреваемого. Парень зарезал девочку у нее дома во время ссоры. После чего он дождался ее 62-летнюю мать с работы и тоже убил. После этого он забрал банковскую карту женщины, на которой лежало 20 тысяч рублей, и пошел гулять с другом.