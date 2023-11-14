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Published Сегодня, 13:39

Modified Сегодня, 13:41

Updated Сегодня, 13:41

Рекордная заболеваемость корью среди детей произошла в России

В России почти в 300 раз увеличилась заболеваемость корью

14 ноября 2023, 13:39
Фото: Midjourney

Рекордная заболеваемость корью среди детей произошла в России

С 2015 года в России зафиксирована рекордная заболеваемость корью среди детей.

За три квартала 2023 года заболеваемость корью в России выросла почти в 300 раз — заразились свыше восьми тысяч человек. При этом медики уже на протяжении полугода фиксируют дефицит детских коревых вакцин.

Так, в период с января по сентябрь 2023 года в России было зафиксировано 8073 случая кори (рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в 288 раз). Об этом сообщает Роспотребнадзор. Большая часть заразившихся — дети, в возрасте до 14 лет (всего 4989 человек).

Также в России увеличивается и заболеваемость и другими вирусными инфекциями. К примеру, возросла заболеваемость коклюшем и ветряной оспой, причем также среди детей до 14 лет.

По мнению врача-инфекциониста Валентина Ковалева, как сообщает «Медвестник», динамика по кори была ожидаема: предыдущие несколько лет доминировал COVID-19, из-за чего другие вирусы на время отошли на задний план.

По словам инфекциониста Ирины Саматовой, на рост кори повлияла крупная неиммунная прослойка детского и взрослого населения. Она сформировалась за годы «антипрививочного» настроения некоторых родителей.

В настоящий момент перспектив для снижения заболеваемости корью эксперты не видят. Они считают, что болезнь продолжит прогрессировать, пока есть множество непривитых граждан.

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#Дети#Здоровье#Заболеваемость#Прививки#Инфекция#Вакцина#Корь#COVID-19#Ветрянка#Коклюш#Дарья Сорокина
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