В России почти в 300 раз увеличилась заболеваемость корью

Так, в период с января по сентябрь 2023 года в России было зафиксировано 8073 случая кори (рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в 288 раз). Об этом сообщает Роспотребнадзор. Большая часть заразившихся — дети, в возрасте до 14 лет (всего 4989 человек).