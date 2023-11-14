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Published Сегодня, 08:39

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Вес — ключевой фактор в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом

Вес — ключевой фактор в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом

14 ноября 2023, 08:39
Фото: 1MI
Многие люди, у которых есть сахарный диабет, испытывают не только проблемы самого заболевания, но и другие связанные с ним трудности. И все это создает серьезные неудобства.

Кардиолог по имени Борис Квасников рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о том, как можно уменьшить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний при сахарном диабете. Согласно его словам, для этого необходимо внести в повседневную жизнь некоторые незаметные изменения.

«Даже минимальная физическая активность помогает улучшить состояние и контролировать развитие осложнений, таких как инфаркт и инсульт. Поставьте цель проводить на свежем воздухе хотя бы 10 минут в день, а также выполнять 75 минут интенсивных физических упражнений или 150 минут умеренной нагрузки в неделю», — советует эксперт.

Снижение веса на 5% или больше также заметно улучшает показатели, такие как гликированный гемоглобин и уровень глюкозы в крови. Это также помогает снизить уровень «плохого» холестерина и артериальное давление. Врач может прописать лекарства для снижения веса, но самые эффективные инструменты все же являются физическая активность и правильное питание.

«Диета, включающая больше продуктов растительного происхождения и меньше продуктов животного происхождения, а также ограничение потребления соли, представляет особую ценность. Средиземноморская диета является одним из примеров», — подчеркивает Квасников.

Уменьшение потребления соли на 2,5 грамма в день снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 20%. Людям, у которых есть сахарный диабет в сочетании с повышенным артериальным давлением или уже имеющимися сердечно-сосудистыми заболеваниями, рекомендуется ограничивать потребление соли до 5 граммов в день, включая добавленную при приготовлении или содержащуюся в готовых продуктах.

Также очень важно следить за уровнем сахара в крови и незамедлительно реагировать на его изменения. Это влияет на риск развития инфаркта миокарда, инсульта или сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, отказ от вредных привычек также играет большую роль. Например, люди, бросившие курить, имеют на 20-30% меньший риск смерти от сердечно-сосудистых проблем по сравнению с курильщиками, подводит итоги эксперт.

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