Вес — ключевой фактор в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
Кардиолог по имени Борис Квасников рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о том, как можно уменьшить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний при сахарном диабете. Согласно его словам, для этого необходимо внести в повседневную жизнь некоторые незаметные изменения.
«Даже минимальная физическая активность помогает улучшить состояние и контролировать развитие осложнений, таких как инфаркт и инсульт. Поставьте цель проводить на свежем воздухе хотя бы 10 минут в день, а также выполнять 75 минут интенсивных физических упражнений или 150 минут умеренной нагрузки в неделю», — советует эксперт.
Снижение веса на 5% или больше также заметно улучшает показатели, такие как гликированный гемоглобин и уровень глюкозы в крови. Это также помогает снизить уровень «плохого» холестерина и артериальное давление. Врач может прописать лекарства для снижения веса, но самые эффективные инструменты все же являются физическая активность и правильное питание.
«Диета, включающая больше продуктов растительного происхождения и меньше продуктов животного происхождения, а также ограничение потребления соли, представляет особую ценность. Средиземноморская диета является одним из примеров», — подчеркивает Квасников.
Уменьшение потребления соли на 2,5 грамма в день снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 20%. Людям, у которых есть сахарный диабет в сочетании с повышенным артериальным давлением или уже имеющимися сердечно-сосудистыми заболеваниями, рекомендуется ограничивать потребление соли до 5 граммов в день, включая добавленную при приготовлении или содержащуюся в готовых продуктах.
Также очень важно следить за уровнем сахара в крови и незамедлительно реагировать на его изменения. Это влияет на риск развития инфаркта миокарда, инсульта или сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, отказ от вредных привычек также играет большую роль. Например, люди, бросившие курить, имеют на 20-30% меньший риск смерти от сердечно-сосудистых проблем по сравнению с курильщиками, подводит итоги эксперт.