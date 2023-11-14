Вес — ключевой фактор в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом

Также очень важно следить за уровнем сахара в крови и незамедлительно реагировать на его изменения. Это влияет на риск развития инфаркта миокарда, инсульта или сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, отказ от вредных привычек также играет большую роль. Например, люди, бросившие курить, имеют на 20-30% меньший риск смерти от сердечно-сосудистых проблем по сравнению с курильщиками, подводит итоги эксперт.