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Водитель пострадал в аварии около магазина «Боберстрой» в Нижнем Тагиле

Водителя ВАЗа госпитализировали после ДТП в Нижнем Тагиле

14 ноября 2023, 07:15
Фото: "Все новости"

Водитель пострадал в аварии около магазина «Боберстрой» в Нижнем Тагиле

14 ноября примерно в 8:30 произошла авария около магазина «Боберстрой». Водитель автомобиля ВАЗ-2110 ехал по улице Балакинская в сторону улицы Металлургов.

В какой-то момент отечественное авто столкнулось с Mitsubishi Outlander, который ехал в том же направлении. Предварительно известно, что водителя отечественного авто с травмами госпитализировали. Водитель иномарки не пострадал, сообщают «Все новости».

Фото: "Все новости"

По словам свидетелей, ВАЗ получил сильные повреждения: у него смят весь перед, поврежден капот. Движение на данном участке дороги временно затруднено.

Ранее 26-летний водитель Mazda сбил 50-летнего мужчину, ехавшего на велосипеде. ДТП произошло на дублере Сибирского тракта около поселка Прохладный.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Больница#ДТП#ВАЗ#Авария#Дарья Сорокина
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