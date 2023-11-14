Водителя ВАЗа госпитализировали после ДТП в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
В какой-то момент отечественное авто столкнулось с Mitsubishi Outlander, который ехал в том же направлении. Предварительно известно, что водителя отечественного авто с травмами госпитализировали. Водитель иномарки не пострадал, сообщают «Все новости».
По словам свидетелей, ВАЗ получил сильные повреждения: у него смят весь перед, поврежден капот. Движение на данном участке дороги временно затруднено.
Ранее 26-летний водитель Mazda сбил 50-летнего мужчину, ехавшего на велосипеде. ДТП произошло на дублере Сибирского тракта около поселка Прохладный.