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Житель Березовского похитил более 153 млн рублей на госконтрактах

Житель Березовского обвиняется в хищении более 153 млн рублей на госконтрактах

14 ноября 2023, 10:22
Фото: Midjourney

Житель Березовского похитил более 153 млн рублей на госконтрактах

Жителя Березовского, похитившего более 153 млн рулей, приговорили к реальному сроку.

Известно, что в июле 2023 года 61-летний мужчина был признан виновным в совершении преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (крупное мошенничество), сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Государственный обвинитель представил доказательства того, что с января 2013 года по декабрь 2015 года мужчина, контролируя деятельность ООО «Березовскстройинвест», а с марта 2014 года являясь лицом, контролирующим эту организацию, давал работникам задания о заключении госконтрактов.

В результате он, обманув сотрудников Управления капитального строительства МЧС России при заключении госконтракта по реконструкции материальной базы Уральского отряда МЧС России дал указание в качестве обеспечения выполнения условий контракта предоставить заказчику поддельные банковские гарантии, а также внести в акты выполненных работ неверные сведения.

Таким образом он похитил более 95,1 млн рублей. Также в период с июня 2015 года по ноябрь 2016 года мужчина, будучи лицом ООО «Нефтеюганскстройинвест», дал указание сотрудникам заключить госконтракт на строительство водно-спасательной станции.

Впоследствии функции заказчика перешли к ГУ МЧС России по региону. Осужденный опять вносил в акты ложные следователи. Таким образом он похитил выплаченные заказчиком 58,5 млн рублей.

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