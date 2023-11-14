Житель Березовского обвиняется в хищении более 153 млн рублей на госконтрактах

Государственный обвинитель представил доказательства того, что с января 2013 года по декабрь 2015 года мужчина, контролируя деятельность ООО «Березовскстройинвест», а с марта 2014 года являясь лицом, контролирующим эту организацию, давал работникам задания о заключении госконтрактов.