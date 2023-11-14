Житель Березовского обвиняется в хищении более 153 млн рублей на госконтрактах

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Известно, что в июле 2023 года 61-летний мужчина был признан виновным в совершении преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (крупное мошенничество), сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Государственный обвинитель представил доказательства того, что с января 2013 года по декабрь 2015 года мужчина, контролируя деятельность ООО «Березовскстройинвест», а с марта 2014 года являясь лицом, контролирующим эту организацию, давал работникам задания о заключении госконтрактов.
В результате он, обманув сотрудников Управления капитального строительства МЧС России при заключении госконтракта по реконструкции материальной базы Уральского отряда МЧС России дал указание в качестве обеспечения выполнения условий контракта предоставить заказчику поддельные банковские гарантии, а также внести в акты выполненных работ неверные сведения.
Таким образом он похитил более 95,1 млн рублей. Также в период с июня 2015 года по ноябрь 2016 года мужчина, будучи лицом ООО «Нефтеюганскстройинвест», дал указание сотрудникам заключить госконтракт на строительство водно-спасательной станции.
Впоследствии функции заказчика перешли к ГУ МЧС России по региону. Осужденный опять вносил в акты ложные следователи. Таким образом он похитил выплаченные заказчиком 58,5 млн рублей.