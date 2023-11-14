Житель Первоуральска отсудил у ДНС более 160 тысяч рублей за утопленный смартфон

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Мужчина купил за 78 199 рублей магазинный образец, однако с гарантией 12 месяцев. Покупатель решил его приобрести, так как производитель уверял, что у данной модели смартфона влагозащитный и пылезащитный корпус, а также имеет защиту, благодаря которой гаджет можно погружать в воду на 30 минут, рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.
Когда свердловчанин проводил подводную съемку, его телефон вышел из строя. В сервисном центре сказали, что дефект появился из-за нарушения правил эксплуатации, а цена ремонта будет выше стоимости телефона. В гарантийном обслуживании в магазине мужчине отказали, а также не стали менять товар.
Тогда покупатель обратился с иском в суд с требованием взыскать с ДНС 164 675 рублей. Ведомство назначило экспертизу смартфона, которая показала, что в неопределенный период технику ремонтировали, при этом используя герметизирующий скотч.
В связи с этим суд взыскал с компании 163 999 рублей. Ответчик попытался обжаловать решение, но его оставили без изменений.
Напомним, в августе 2023 года житель Екатеринбурга отсудил у компании «Эппл Рус» более 318 тысяч рублей за неисправный телефон.