Житель Первоуральска отсудил у ДНС более 160 тысяч рублей за утопленный смартфон

Мужчина купил за 78 199 рублей магазинный образец, однако с гарантией 12 месяцев. Покупатель решил его приобрести, так как производитель уверял, что у данной модели смартфона влагозащитный и пылезащитный корпус, а также имеет защиту, благодаря которой гаджет можно погружать в воду на 30 минут, рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.