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ДНС выплатит жителю Первоуральска более 160 тысяч рублей за сломанный смартфон

Житель Первоуральска отсудил у ДНС более 160 тысяч рублей за утопленный смартфон

14 ноября 2023, 13:38
Фото: 1MI

ДНС выплатит жителю Первоуральска более 160 тысяч рублей за сломанный смартфон

Житель Первоуральске через суд добился от ДНС выплаты за некачественный смартфон Samsung S21, который он приобрел в сентябре 2021 года.

Мужчина купил за 78 199 рублей магазинный образец, однако с гарантией 12 месяцев. Покупатель решил его приобрести, так как производитель уверял, что у данной модели смартфона влагозащитный и пылезащитный корпус, а также имеет защиту, благодаря которой гаджет можно погружать в воду на 30 минут, рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Когда свердловчанин проводил подводную съемку, его телефон вышел из строя. В сервисном центре сказали, что дефект появился из-за нарушения правил эксплуатации, а цена ремонта будет выше стоимости телефона. В гарантийном обслуживании в магазине мужчине отказали, а также не стали менять товар.

Тогда покупатель обратился с иском в суд с требованием взыскать с ДНС 164 675 рублей. Ведомство назначило экспертизу смартфона, которая показала, что в неопределенный период технику ремонтировали, при этом используя герметизирующий скотч.

В связи с этим суд взыскал с компании 163 999 рублей. Ответчик попытался обжаловать решение, но его оставили без изменений.

Напомним, в августе 2023 года житель Екатеринбурга отсудил у компании «Эппл Рус» более 318 тысяч рублей за неисправный телефон.

Компания «Эппл Рус» выплатит жителю Екатеринбурга более 300 тысяч за дефект телефона
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