Жителей Свердловской области мошенники склоняют к диверсиям на железной дороге

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:33
Updated Сегодня, 05:33
Сейчас возбуждено семь уголовных дело в отношении 12 человек. Согласно статистике, чаще всего жители региона по чьей-то просьбе срывают перевозку военной техники, рассказали в Telegram-канале «Антитеррор Урал».
Среди задержанных за попытку теракта попадаются разные люди, в том числе члены радикальных групп, пенсионеры, безработные, рецидивисты, рассказали в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.
Напомним, 9 ноября 2023 года в Асбесте пожилая женщина совершила попытку поджога военкомата. Пенсионерка это сделала якобы по просьбе аферистов.