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Семь попыток диверсий раскрыто ФСБ в Свердловской области

Жителей Свердловской области мошенники склоняют к диверсиям на железной дороге

14 ноября 2023, 05:33
Фото: Midjourney

Семь попыток диверсий раскрыто ФСБ в Свердловской области

Сотрудники ФСБ раскрыли семь попыток диверсионных атак с начала СВО в Украине.

Сейчас возбуждено семь уголовных дело в отношении 12 человек. Согласно статистике, чаще всего жители региона по чьей-то просьбе срывают перевозку военной техники, рассказали в Telegram-канале «Антитеррор Урал».

Среди задержанных за попытку теракта попадаются разные люди, в том числе члены радикальных групп, пенсионеры, безработные, рецидивисты, рассказали в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.

Напомним, 9 ноября 2023 года в Асбесте пожилая женщина совершила попытку поджога военкомата. Пенсионерка это сделала якобы по просьбе аферистов.

Пенсионерка собиралась поджечь военкомат в Асбесте. Ей заплатили 30 тысяч рублей
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#Происшествия#Пенсионеры#Уголовное дело#ФСБ#Поджог#ЧП#Мошенники#Теракт#Безработные#Елизавета Зиборова#Инцидент#Диверсия
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