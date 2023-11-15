Андрей Воробьев: Добровольцы полка Московской области получат по 1 миллиону рублей

Posted Сегодня, 18:39
Published Сегодня, 18:39
Modified Сегодня, 18:39
Updated Сегодня, 18:39
Сообщается, что свыше 2 тысяч офицеров, прапорщиков и рядовых пополнят ряды нового элитного подразделения.
Кроме вышеупомянутой выплаты, добровольцам будет доступен ряд льгот, среди которых кредитные каникулы, освобождение от уплаты имущественного налога, а также приостановка производств по судебным делам и сохранение рабочего места на период службы.
Для проверки процесса комплектования полка Московской области губернатор Воробьев посетил воинскую часть в сопровождении генерал-лейтенанта, замглавнокомандующего Сухопутными войсками РФ Александра Матовникова и военкома Подмосковья Алексея Астахова. Об этом сообщает riamo.ru.
Губернатор региона подчеркнул, что целью формирования полка является создание боеспособного подразделения для качественного выполнения боевых задач, и сообщил, что в настоящее время активно ведется серьезная подготовка воинского состава. Также Андрей Воробьев отметил, что регион и прежде оказывал поддержку ВС РФ, но полк Московской области находится у властей на особом контроле. Это касается как доукомплектования, так и беспрерывного взаимодействия, включающего постоянную связь с командиром подразделения. Губернатор заявил, что пристальное внимание правительства региона направлено и на семьи бойцов, с которыми нужно находиться в постоянном диалоге.
Сейчас добровольцы полка проходят первоначальную подготовку на территории Подмосковья при участии инструкторов, имеющих реальный боевой опыт. Кроме подмосковной мотострелковой части, некоторые добровольцы проходят подготовку в учебных центрах — например, это механики и артиллеристы.
По завершении комплектования в Московской области бойцы отправятся на полигон для участия в учениях с тяжелой техникой и вооружением.
Когда боевое слаживание завершится, новый полк направят в зону СВО для выполнения боевых задач.
Вступить в ряды нового подразделения можно, оставив заявку на сайте контрактмо.рф или в боте Telegram @contractMObot. Консультации предоставляются по телефону горячей линии +7 (495) 990-77-77.