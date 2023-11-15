Андрей Воробьев: Добровольцы полка Московской области получат по 1 миллиону рублей

Губернатор региона подчеркнул, что целью формирования полка является создание боеспособного подразделения для качественного выполнения боевых задач, и сообщил, что в настоящее время активно ведется серьезная подготовка воинского состава. Также Андрей Воробьев отметил, что регион и прежде оказывал поддержку ВС РФ, но полк Московской области находится у властей на особом контроле. Это касается как доукомплектования, так и беспрерывного взаимодействия, включающего постоянную связь с командиром подразделения. Губернатор заявил, что пристальное внимание правительства региона направлено и на семьи бойцов, с которыми нужно находиться в постоянном диалоге.