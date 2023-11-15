Антошка: спортсмены и космонавты с пеленок

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
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Updated Сегодня, 08:35
Спортивный пригород
Бор является городом-спутником Нижнего Новгорода и находится на живописном берегу Волги. Не удивительно, что сюда часто переселяются молодые семьи из столицы региона, расположенной прямо за рекой. Построенный в 2019 году детский сад №26 призван решить проблему нехватки мест в новом, северном районе Бора.
Сад представляет собой целый город в городе — тут есть своя автопарковка, котельная и мини-стадион с беговыми дорожками, хоккейной коробкой и площадкой для сдачи норм ГТО.
Сад рассчитан на 160 мест в 7 возрастных группах. Структура тут очень интересная — сад состоит из планет. Например, «Планета Золотой рыбки» — это бассейн, а «Планета Веселых ноток» — музыкальный зал. Главным символом сада является ростовая кукла Антошка, которая участвует во всех мероприятиях. Такая необычная организация создает у детей интерес и превращает в игру даже скучный поход по кабинетам.
А что думают дети?
Каким видят будущее воспитанники «Антошки»?
«У всех будет много подарков и обязательно придет письмо из Хогвартса», — Вероника явно планирует стать волшебником.
«Хочу, чтобы все дома были разноцветные», — урбанист Лера хочет бороться с городской серостью.
«Я люблю технику и электронику и хочу построить спутник!», — будущий инженер Паша настроен серьезно.
«А я хочу быть чемпионом!», — Никита планирует брать от жизни все.
Не только спорт, но и наука
В «Антошке» воспитанники занимаются разными дисциплинами — тут функционирует компьютерный класс, сенсорная комната, работают логопед и психолог.
Благодаря спорткомплексу дети в саду могут не ограничивать себя в выборе спортивных активностей — как насчет, например, каратэ? Каждую зиму здесь устраивают муниципальный конкурс по лыжным гонкам среди дошколят со всего Бора.
Детский сад сотрудничает с разными НИИ и учреждениями, являясь площадкой для обучения программированию с раннего возраста и реализации проекта STEM-образования.
Леса, реки и детские сады
«Антошка» — это лишь один из множества детских садов, построенных в рамках федеральных программ по поддержанию демографии и улучшению образования. В соответствии с национальным проектом «Демография» по всей стране открыли более 1600 детских садов вместимостью более 235 тысяч мест для дошкольников.
Только в 2022 году в Нижегородской области построили 10 детских садов и планируют открыть еще 6. Именно в Бору в 2023 году появился ещё один сад на 240 мест практически полностью решив проблему очередей. При этом в области не планируют останавливаться на достигнутом.