Авиарейсы в аэропорту Кольцово массово задерживаются из-за непогоды

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
Информацию о том, что авиарейсы массово задерживаются, подтвердили в пресс-службе аэропорта Кольцово.
По словам одного из очевидцев, рейс из Екатеринбурга авиакомпании Smartavia должен был улететь в Санкт-Петербург в 7:05, однако самолет до сих пор находится в Кольцово, пишет Е1.
Напомним, 26 октября 2023 на шесть часов задержался рейс авиакомпании Smartavia, который должен был лететь из Москвы в Екатеринбург. Вылет переносили несколько раз, из-за чего пассажиры стали возмущаться.