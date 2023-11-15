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Самолеты не могут вылететь из Кольцово из-за непогоды

Авиарейсы в аэропорту Кольцово массово задерживаются из-за непогоды

15 ноября 2023, 06:17
Фото: 1MI

Самолеты не могут вылететь из Кольцово из-за непогоды

В аэропорту Кольцово задерживается вылет авиарейсов утром 15 ноября 2023 года. Это связано с плохими погодными условиями.

Информацию о том, что авиарейсы массово задерживаются, подтвердили в пресс-службе аэропорта Кольцово.

По словам одного из очевидцев, рейс из Екатеринбурга авиакомпании Smartavia должен был улететь в Санкт-Петербург в 7:05, однако самолет до сих пор находится в Кольцово, пишет Е1.

Напомним, 26 октября 2023 на шесть часов задержался рейс авиакомпании Smartavia, который должен был лететь из Москвы в Екатеринбург. Вылет переносили несколько раз, из-за чего пассажиры стали возмущаться.

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