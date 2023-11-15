Боль в животе и рвота. 14 школьников массово отравились в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
Как рассказали родители школьников, в районной поликлинике образовалась очередь из заболевших детей с признаками отравления, пишет Е1.
Так, по словам отца одного из учеников, 14 человек обратились в медицинское учреждение с жалобами. В департаменте образования устанавливают, по какой причине дети стали массово жаловаться на недомогание.
Известно, что в школьной столовой, а также в учебных кабинетах провели генеральную уборку. Проверку также организует Роспотребнадзор.
Напомним, 7 октября 2023 года в Екатеринбурге несколько первоклассников, учащихся в лицее, пожаловались на то, что плохо себя чувствуют. В Роспотребнадзоре и СК начали проверку.