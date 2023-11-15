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Школьники массово отравились в Екатеринбурге

Боль в животе и рвота. 14 школьников массово отравились в Екатеринбурге

15 ноября 2023, 14:33
Фото: 1MI

Школьники массово отравились в Екатеринбурге

В Екатеринбурге ученики вторых классов школы №181 пожаловались на симптомы отравления.

Как рассказали родители школьников, в районной поликлинике образовалась очередь из заболевших детей с признаками отравления, пишет Е1.

Так, по словам отца одного из учеников, 14 человек обратились в медицинское учреждение с жалобами. В департаменте образования устанавливают, по какой причине дети стали массово жаловаться на недомогание.

Известно, что в школьной столовой, а также в учебных кабинетах провели генеральную уборку. Проверку также организует Роспотребнадзор.

Напомним, 7 октября 2023 года в Екатеринбурге несколько первоклассников, учащихся в лицее, пожаловались на то, что плохо себя чувствуют. В Роспотребнадзоре и СК начали проверку.

СК проводит проверку после отравления учеников лицея в Екатеринбурге
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