Думал, так безопаснее: смертельное ДТП с автобусом и новая концепция Нижнего Тагила

Река против КАМАЗа в команде с навигатором. Второй раз за неделю фура застряла в реке Тагил. В обоих случаях водители и грузовики разные, а вот причина одна и та же — навигатор. Следовав предложенному маршруту, водители попадались в ловушку. Второму водителю повезло чуть меньше, его фуру не смогли вытащить даже с помощью тягача.