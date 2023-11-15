Думал, так безопаснее: смертельное ДТП с автобусом и новая концепция Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
Утром 15 ноября на на 318-м километре трассы «Серов — Нижний Тагил — Екатеринбург» произошло смертельное ДТП. Погибли двое: водитель автобуса, ему был 41 год и 28-летняя пассажирка, супруга блогера из Краснотурьинска. На своем канале молодой человек выложил душераздирающее видео. Еще 12 человек человек в больнице. Читайте подробности случившегося.
Разработкой критериев, по которым будет оцениваться внешний вид Нижнего Тагила, планируют заняться в 2024 году. Прорабатывать концепцию будет управление архитектуры и градостроительства города. По мнению чиновников, в оформлении домов должно быть единообразие.
В понедельник, 13 ноября, в Нижнем Тагиле дорожно ограждение появилось еще на одной части улицы. Сейчас проезд для транспорта закрыт на отрезке улицы от проспекта Ленина до проспекта Строителей. Изначально это должно было произойти еще 1 ноября, но в итоге подрядчик сдвинул сроки на две недели.
Река против КАМАЗа в команде с навигатором. Второй раз за неделю фура застряла в реке Тагил. В обоих случаях водители и грузовики разные, а вот причина одна и та же — навигатор. Следовав предложенному маршруту, водители попадались в ловушку. Второму водителю повезло чуть меньше, его фуру не смогли вытащить даже с помощью тягача.
Синоптики прогнозируют сильный снегопад 15 ноября 2023 года. Особенно сильные осадки ожидаются в южной и восточной части области.