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Супруга блогера из Краснотурьинска погибла в ДТП

Душераздирающее видео снял блогер из Краснотурьинска после гибели жены в ДТП

15 ноября 2023, 07:54
Фото: скрин с видео Александра Лещева

Супруга блогера из Краснотурьинска погибла в ДТП

На Серовском тракте столкнулись автобус и фура. В результате аварии погибли два человека, в том числе супруга блогера из Краснотурьинска Александра Лещева. Она вылетела из окна автобуса.

Также пострадали еще восемь человек. Второй погибший человек — водитель автобуса. Известно, что женщина не была пристегнута.

Блогер снял видео, на котором он сообщает подписчикам, что его жена погибла в аварии. Также он снимает видео, в котором говорит, что едет на место трагедии. На кадрах мужчина плачет и воет от боли.

Она там лежит. Девочка моя лежит там. Специально ее на автобусах отправлял, чтобы она на машинах не ездила, потому что на автобусах безопаснее. Боже мой! — восклицает на видео Александр.

Женщину звали Виктория. Ей было 28 лет. Предварительно известно, что автобус ехал из Краснотурьинска в Екатеринбург.

Год назад у блогера умерла мама. Он воспитывает маленькую дочку Алису. В последнем посте в соцсетях у Виктории указано, что недавно она с дочкой была в Санкт-Петербурге. В злополучную ночь Виктория поехала в Екатеринбург, чтобы купить товары для своего магазина одежды.

Ранее сообщалось, что ДТП произошло утром 15 ноября. Шестерых пострадавших доставили в Верхнепышминскую центральную городскую больницу.

Погибли двое и шесть пострадали: на Серовском тракте столкнулись фура и автобус
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