Душераздирающее видео снял блогер из Краснотурьинска после гибели жены в ДТП

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 07:56
Updated Сегодня, 07:56
Также пострадали еще восемь человек. Второй погибший человек — водитель автобуса. Известно, что женщина не была пристегнута.
Блогер снял видео, на котором он сообщает подписчикам, что его жена погибла в аварии. Также он снимает видео, в котором говорит, что едет на место трагедии. На кадрах мужчина плачет и воет от боли.
Она там лежит. Девочка моя лежит там. Специально ее на автобусах отправлял, чтобы она на машинах не ездила, потому что на автобусах безопаснее. Боже мой! — восклицает на видео Александр.
Женщину звали Виктория. Ей было 28 лет. Предварительно известно, что автобус ехал из Краснотурьинска в Екатеринбург.
Год назад у блогера умерла мама. Он воспитывает маленькую дочку Алису. В последнем посте в соцсетях у Виктории указано, что недавно она с дочкой была в Санкт-Петербурге. В злополучную ночь Виктория поехала в Екатеринбург, чтобы купить товары для своего магазина одежды.
Ранее сообщалось, что ДТП произошло утром 15 ноября. Шестерых пострадавших доставили в Верхнепышминскую центральную городскую больницу.