Душераздирающее видео снял блогер из Краснотурьинска после гибели жены в ДТП

Год назад у блогера умерла мама. Он воспитывает маленькую дочку Алису. В последнем посте в соцсетях у Виктории указано, что недавно она с дочкой была в Санкт-Петербурге. В злополучную ночь Виктория поехала в Екатеринбург, чтобы купить товары для своего магазина одежды.