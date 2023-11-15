Два грузовика столкнулись на трассе Екатеринбург — Курган. Один из водителей погиб

Водитель КАМАЗа, в которого въехал другой транспорт, погиб на месте ЧП до того, как приехала скорая. По словам мужчины, который совершил наезд, дорога была мокрой из-за снега, а видимость почти 50 метров. Водитель пытался затормозить, однако авария все же произошла.