tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:45

Published Сегодня, 16:45

Modified Сегодня, 16:45

Updated Сегодня, 16:45

Два КАМАЗа столкнулись на трассе Екатеринбург — Курган

Два грузовика столкнулись на трассе Екатеринбург — Курган. Один из водителей погиб

15 ноября 2023, 16:45
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Два КАМАЗа столкнулись на трассе Екатеринбург — Курган

Два грузовика КАМАЗ столкнулись между собой на трассе Екатеринбурга — Курган. Авария случилась 15 ноября 2023 года.

Одна из грузовых машин съехала на обочину. Однако из-за неблагоприятных погодных условий водитель, не справившись с управлением, выехал на встречку и врезался в грузовик, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Водитель КАМАЗа, в которого въехал другой транспорт, погиб на месте ЧП до того, как приехала скорая. По словам мужчины, который совершил наезд, дорога была мокрой из-за снега, а видимость почти 50 метров. Водитель пытался затормозить, однако авария все же произошла.

Напомним, 15 ноября 2023 года на Серовском тракте столкнулись пассажирский автобус и грузовик. В ДТП погибли два человека, шестеро пострадали.

В ГИБДД рассказали подробности смертельного ДТП на Серовском тракте
Узнать подробнее
Читайте также:
Не увидел пешехода: водитель КАМАЗа задавил пожилого мужчину в Нижнем ТагилеПешеход погиб под колесами «ГАЗели» на трассе Екатеринбург — АлапаевскШесть человек пострадали и один погиб в ДТП на Серовском тракте
#Происшествия#Наезд#Смерть#Снег#Погибший#Трасса#КАМАЗ#Водитель#ЧП#Курган#Грузовики#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Авария#Инцидент
Подпишитесь
Снять нельзя купить. В Нижнем Тагиле подорожало арендное жилье
Вчера, 13:39
«Халатность»: локомотив на территории ЕВРАЗ НТМК столкнулся с поездом РЖД
Вчера, 11:53
Душераздирающее видео снял блогер из Краснотурьинска после гибели жены в ДТП
Сегодня, 07:54
Боль в животе и рвота. 14 школьников массово отравились в Екатеринбурге
Сегодня, 14:33
Умеренные морозы придут в Свердловскую область
Сегодня, 15:05