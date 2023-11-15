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Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:26

Updated Сегодня, 09:26

Эксперт: Лапша быстрого приготовления не насыщает

15 ноября 2023, 09:26
Диетолог Наталья Круглова рассказала журналистам, что лапша быстрого приготовления не способна надолго унять чувство голода.

В беседе с NEWS.ru Круглова напомнила, что эта лапша состоит в основном из быстрых углеводов и не содержит волокон, минералов и витаминов. При этом специи, которые входят в комплект пробуждают аппетит.

Ранее терапевт Ольга Чиркова сообщила, что низкая физическая активность, недостаток сна, злоупотребление фастфудом и газировкой, наряду с курением, ведут к развитию сахарного диабета.

Заболевание поражает стенки кровеносных сосудов и нервные окончания. В итоге нарушается работа почек, сердца, портится зрение.

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