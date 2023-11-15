Эксперт: Лапша быстрого приготовления не насыщает

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
В беседе с NEWS.ru Круглова напомнила, что эта лапша состоит в основном из быстрых углеводов и не содержит волокон, минералов и витаминов. При этом специи, которые входят в комплект пробуждают аппетит.
Ранее терапевт Ольга Чиркова сообщила, что низкая физическая активность, недостаток сна, злоупотребление фастфудом и газировкой, наряду с курением, ведут к развитию сахарного диабета.
Заболевание поражает стенки кровеносных сосудов и нервные окончания. В итоге нарушается работа почек, сердца, портится зрение.