Гид для туристов по площади Парижской коммуны появился в Екатеринбурге

Мобильный гид «Площадь двух театров» создавался по мотивам «народных выставок», проходивших в креативном кластере Л52 в течение всего года. Десятки жителей Екатеринбурга, не имевших отношение ни к музейному, ни к архивному делу, в свое свободное время изучали историю площади Парижской коммуны, чтобы в последствии поделиться полученными знаниями с посетителями выставок.