Гид для туристов по площади Парижской коммуны появился в Екатеринбурге

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Аудиогид, созданный МТС к 300-летию Екатеринбурга, расскажет об истории площади Парижской коммуны. «Экскурсоводом» выступит, спроектированный архитектором Моисеем Гинзбургом в 30-х годах прошлого века, Большой Синтетический театр. Этот театр должен был стать символом новой культуры и занять всю северную часть площади — два современных квартала улиц Тургенева — Первомайской — Луначарского — проспекта Ленина.
Мобильный гид «Площадь двух театров» создавался по мотивам «народных выставок», проходивших в креативном кластере Л52 в течение всего года. Десятки жителей Екатеринбурга, не имевших отношение ни к музейному, ни к архивному делу, в свое свободное время изучали историю площади Парижской коммуны, чтобы в последствии поделиться полученными знаниями с посетителями выставок.
Каждая из выставок была посвящена одному из зданий площади. Так, например, конструктивистским — Дому печати, гостиницам Исеть и Большой Урал, Свердловской киностудии, а «сталинским» — университету и Дому артистов, эклектичному Оперному театру, вобравшему в себя античный стиль, барокко и неоклассицизм. Завершала серию выставок экспозиция, посвященная Большому Синтетическому театру.
Площадь Парижской коммуны — наверное, самая загадочная площадь в городе. Не все старожилы Екатеринбурга догадываются, что территория вдоль проспекта Ленина от улиц Тургенева и Красноармейской до улицы Луначарского — это все одна огромная площадь. И «Большой Урал», и Дом печати, и гостиница Исеть, и бывшая киностудия, ныне ТЦ «Сити-центр» и, даже, Дом Промышленности (НПО «Автоматики») окаймляют эту площадь. А здание Уральского университета, жилого дома на Ленина, 48 (бывший «Центральный гастроном») и Оперного театра построены прямо на площади. Не знали этого и мы, когда брались за написание аудио-спектакля. Но самым невероятным сооружением, возможно во всем советском Свердловске, сто лет назад могло стать циклопическое здание синтетического театра, через сцену которого могли бы проходить первомайские демонстрации и военные парады. Надеемся, это удивление разделят с нами и слушатели/зрители нашего спектакля, — поделилась впечатлениями от работы над аудиогидом драматург Камилла Магамедова.
Прослушивание аудиогида и просмотр его иллюстраций рекомендуется в настоящих декорациях Екатеринбурга на площади Парижской коммуны с нечетной стороны проспекта Ленина. Эффект дополненной реальности — 3D-модель Большого Синтетического театра возникает при наведении камеры смартфона на здание Уральского Гуманитарного Института УрФУ, на месте которого должен был разместиться этот театр. Бесплатный аудиогид доступен в приложении МТС Live.
По сложившейся традиции каждый год Екатеринбург получает новые мобильные путеводители. Аудиогиды, рассказывающие историю Свердловского рок-клуба, района Уралмаш, екатеринбургского стрит-арта ежегодно прослушивают тысячи горожан и туристов. А гид по Екатеринбургскому зоопарку уже долгое время остается самым популярным в городе путеводителем. Но к юбилею столицы Урала мы подготовили проект «Площадь двух театров» — не просто аудиогид, а настоящий иммерсивный спектакль, который на непродолжительное время способен погрузить слушателя в придуманную много лет назад, но так и невоплощенную реальность, — рассказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.