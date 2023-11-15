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Published Сегодня, 14:19

Modified Сегодня, 14:21

Updated Сегодня, 14:21

Под Екатеринбургом КАМАЗ повредил семь машин во время расчистки дороги

КАМАЗ расчищал снег и повредил семь авто на трассе под Екатеринбургом

15 ноября 2023, 14:19
Фото: 1MI

Под Екатеринбургом КАМАЗ повредил семь машин во время расчистки дороги

Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах ДТП, в результате которого семь авто получили технические повреждения.

Предварительно известно, что водитель автомашины КАМАЗ производил работы по расчистке дороги от снега. Это происходило на трассе Челябинск-Екатеринбург в районе 177 км.

Во время расчистки через разделительную полосу во встречный поток машин от ковша отлетели куски снега и льда, которые повредили автомобили, которые ехали по встречке.

В результате происшествия никто не пострадал. Скоро после произошедшего будет принято решение.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области ожидается гололед и снег с дождем.

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#ДТП#Снег#ГАИ#Трасса#КАМАЗ#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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