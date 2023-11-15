КАМАЗ расчищал снег и повредил семь авто на трассе под Екатеринбургом

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
Предварительно известно, что водитель автомашины КАМАЗ производил работы по расчистке дороги от снега. Это происходило на трассе Челябинск-Екатеринбург в районе 177 км.
Во время расчистки через разделительную полосу во встречный поток машин от ковша отлетели куски снега и льда, которые повредили автомобили, которые ехали по встречке.
В результате происшествия никто не пострадал. Скоро после произошедшего будет принято решение.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области ожидается гололед и снег с дождем.