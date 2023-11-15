Львы: самые успешные представители зодиака в новом году

«Конец 2023 года будет очень успешным для Весов. Их ждут много возможностей, и даже если они упустят некоторые из них, удача все равно улыбнется им. Весам стоит задуматься о том, куда лучше вложить свои средства, потому что такие благоприятные моменты не часто встречаются», — добавляет Панина.