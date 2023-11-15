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Published Сегодня, 08:36

Modified Сегодня, 08:38

Updated Сегодня, 08:38

Львы: самые успешные представители зодиака в новом году

Львы: самые успешные представители зодиака в новом году

15 ноября 2023, 08:36
Фото: Midjourney
В конце 2023 года Львы, Девы, Весы, Скорпионы и Рыбы будут на вершине финансового успеха и получат много возможностей для развития и достижения своих целей.

Менее чем через месяц наступит Новый год, и если одни уже планируют новогоднюю трапезу и выбирают подарки, то другие ожидают финансового успеха. И среди них есть пять знаков зодиака, которым уходящий год обещает большие деньги и прорыв в делах.

Эзотерик Аделина Панина рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о том, кому удача может улыбнуться. По ее мнению, первыми счастливчиками будут Львы.

«Львы станут самыми успешными знаками зодиака. Им суждено купаться в положительной энергии любви и богатства. Не упустите свой шанс», — советует Панина.

Вторым знаком, который может ожидать финансовый успех, являются Девы, согласно эзотерику.

«Девы, известные своей осторожностью и способностью контролировать все, станут более уверенными в себе. Финансовый успех уже наступает», — говорит Панина.

Третий счастливчик — это Весы, по мнению астролога.

«Конец 2023 года будет очень успешным для Весов. Их ждут много возможностей, и даже если они упустят некоторые из них, удача все равно улыбнется им. Весам стоит задуматься о том, куда лучше вложить свои средства, потому что такие благоприятные моменты не часто встречаются», — добавляет Панина.

Скорпионы также смогут насладиться золотыми возможностями до конца года, уверена эзотерик.

«Если у Скорпионов есть давние мечты, то у них будет возможность осуществить их. Это произойдет очень быстро. У Скорпионов будет один шанс из тысячи, поэтому они должны действовать без колебаний», — объясняет Панина.

И наконец, Рыбы закрывают список счастливчиков.

«До конца этого года Рыбы будут на выгодной позиции. Они полны решимости достичь своих целей и преодолеть трудности. Никто не сможет помешать Рыбам. Высшие силы будут поддерживать их на каждом шагу, поэтому они выйдут победителями из любой ситуации», — заключает Панина.

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