Львы: самые успешные представители зодиака в новом году

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Менее чем через месяц наступит Новый год, и если одни уже планируют новогоднюю трапезу и выбирают подарки, то другие ожидают финансового успеха. И среди них есть пять знаков зодиака, которым уходящий год обещает большие деньги и прорыв в делах.
Эзотерик Аделина Панина рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о том, кому удача может улыбнуться. По ее мнению, первыми счастливчиками будут Львы.
«Львы станут самыми успешными знаками зодиака. Им суждено купаться в положительной энергии любви и богатства. Не упустите свой шанс», — советует Панина.
Вторым знаком, который может ожидать финансовый успех, являются Девы, согласно эзотерику.
«Девы, известные своей осторожностью и способностью контролировать все, станут более уверенными в себе. Финансовый успех уже наступает», — говорит Панина.
Третий счастливчик — это Весы, по мнению астролога.
«Конец 2023 года будет очень успешным для Весов. Их ждут много возможностей, и даже если они упустят некоторые из них, удача все равно улыбнется им. Весам стоит задуматься о том, куда лучше вложить свои средства, потому что такие благоприятные моменты не часто встречаются», — добавляет Панина.
Скорпионы также смогут насладиться золотыми возможностями до конца года, уверена эзотерик.
«Если у Скорпионов есть давние мечты, то у них будет возможность осуществить их. Это произойдет очень быстро. У Скорпионов будет один шанс из тысячи, поэтому они должны действовать без колебаний», — объясняет Панина.
И наконец, Рыбы закрывают список счастливчиков.
«До конца этого года Рыбы будут на выгодной позиции. Они полны решимости достичь своих целей и преодолеть трудности. Никто не сможет помешать Рыбам. Высшие силы будут поддерживать их на каждом шагу, поэтому они выйдут победителями из любой ситуации», — заключает Панина.