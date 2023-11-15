Министр ЖКХ рассказал о выборе места для строительства МСК на Среднем Урале

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
— Никакой тайны здесь нет, есть нормативные требования, которые мы обязаны соблюдать, а также экономическая целесообразность проекта. Первый критерий, который мы выдерживали — в шорт-лист были внесены варианты в 100-километровой зоне от основных производителей ТКО. Новый объект по сортировке и захоронению должен обеспечивать потребность муниципальных образований, входящих в Екатеринбургскую агломерацию, включая и сам город Екатеринбург.
При выборе участка учитываются следующие ограничения:
Вопросы создания объектов неразрывно связаны с землей. При определении места расположения будущего объекта зачастую встают вопросы о несоответствии гидрогеологических характеристик участка, близость водных ресурсов, наличие лесных участков. В результате найти подходящий земельный участок под строительство объектов в Свердловской области очень сложно. Строители дорог, также как и мы, прекрасно знают эту ситуацию в регионе.
Из-за многочисленных ограничений к земельным участкам приходится сталкиваться с проблемами при их изыскании. Такие проблемы не обошли и Екатеринбург. Поиском земельного участка под объекты экокластера для столицы Свердловской области специалисты занимаются с самого начала реформы, с 2019 года. Эта работа проводилась Министерством совместно с другими ведомствами, в том числе Росреестром, владеющим базой данных по земельным участкам.
— В первую очередь нами рассматривались земли промышленности. Но эти территории обычно находятся либо в границах населенных пунктов, либо в очень близкой доступности от населенных пунктов. И это понятно, промышленные объекты должны быть максимально приближены к ресурсам, в том числе и трудовым.
Близость к населенным пунктам земельных участков с категорией земель «земли промышленности» не позволили рассматривать в полной мере земельные участки, которые имеются в Свердловской области, под создание объектов по обращению с ТКО, расположенные на расстоянии не далее 100 км от Екатеринбурга.
Готовых участков, пригодных хоть завтра начинать стройку объектов по обращению с ТКО в регионе не оказалось. Это не является отличительной особенностью нашего региона, аналогичные проблемы испытывают абсолютно все субъекты Российской Федерации, когда начинают определять место размещения планируемых объектов.
— Изучался целый пул земельных участков, в результате в 2021 году был сформирован перечень из 26 участков. Оценивалось их соответствие требованиям, предъявляемым, в том числе при экологической экспертизе проектной документации. В результате часть из них были отклонены сразу, так как не соответствовали основным критериям.
В основном это касалось расположения вблизи (около 1–2 км) населенных пунктов, водных объектов. Хотя это расстояние допускается и законодательством, такие земельные участки все равно были отклонены к дальнейшему рассмотрению. Еще одна причина, по которой отклонялись варианты — наличие вблизи разрабатываемых месторождений полезных ископаемых, что не позволит обеспечить безопасность ведения горных работ.
В итоге был сформирован перечень из 6 участков, рассмотрение которых осуществлялось уже более детально.
Земельные участки, при детальном изучении, не подошли из-за близости природоохранных объектов и источников питьевых вод, ограниченной площади участков.
Для размещения объектов остались к рассмотрению земли сельскохозяйственного назначения, с перспективой изменения категории земель при наличии соответствующих обоснований.
Среди всех вариантов наиболее подходящий вариант, имеющий наименьшее количество условных отклонений — земельный участок в Сысертском городском округе. Площадь и расположение земельного участка позволяют разместить объекты и обеспечить соблюдение режима санитарно-защитной зоны планируемых объектов.
— Первое — любой промышленный объект еще на стадии проектирования проходит государственную экологическую экспертизу. Экокластер не будет исключением. Безопасность — приоритет государства. Никто не даст строить если не будет положительного заключения экспертов. Второе — в планах развития Сысертского городского округа объездная дорога от автодороги федерального значения М-5 «Урал», минуя населенные пункты, что немаловажно в достижении цели обеспечить движение мусоровозов мимо населенных пунктов к рассматриваемому земельному участку. Также будут создана сеть перегрузочных станций, чтобы в экокластер ездили не десятки мусоровозов, а автопоезда с ТКО.
Создание новых объектов для Екатеринбурга и агломерации, в которую входит и Сысертский городской округ, в ближайшей перспективе крайне необходимо. На сегодняшний день муниципальные образования вывозят образуемые отходы в Верхнюю Пышму. Действующий полигон расположен на расстоянии менее 500 метров от садовых участков.
Срок службы существующего полигона «Северный» уже близок к завершению. В скором времени встанет вопрос об отсутствии объектов, на которые можно вывозить образуемые населением, в том числе Сысертского городского округа, отходы. Именно из-за непрерывного образования отходов населением, необходимо своевременное оказание услуги по обращению с ТКО. Для ее качественного оказания строятся новые современные объекты, взамен действующим, созданным еще в середине прошлого века. Так, в Нижнем Тагиле уже в 2024 году запустят подобный объект.
Напомним, совсем недавно депутаты и экоактивисты Сысертского ГО приезжали на мусоросортировочный комплекс в Нижний Тагил с экскурсией.