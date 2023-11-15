Министр ЖКХ рассказал о выборе места для строительства МСК на Среднем Урале

В основном это касалось расположения вблизи (около 1–2 км) населенных пунктов, водных объектов. Хотя это расстояние допускается и законодательством, такие земельные участки все равно были отклонены к дальнейшему рассмотрению. Еще одна причина, по которой отклонялись варианты — наличие вблизи разрабатываемых месторождений полезных ископаемых, что не позволит обеспечить безопасность ведения горных работ.

В итоге был сформирован перечень из 6 участков, рассмотрение которых осуществлялось уже более детально.

Земельные участки, при детальном изучении, не подошли из-за близости природоохранных объектов и источников питьевых вод, ограниченной площади участков.

Для размещения объектов остались к рассмотрению земли сельскохозяйственного назначения, с перспективой изменения категории земель при наличии соответствующих обоснований.

Среди всех вариантов наиболее подходящий вариант, имеющий наименьшее количество условных отклонений — земельный участок в Сысертском городском округе. Площадь и расположение земельного участка позволяют разместить объекты и обеспечить соблюдение режима санитарно-защитной зоны планируемых объектов.