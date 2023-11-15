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В Свердловской области почти нет пригодных участков для строительства МСК

Министр ЖКХ рассказал о выборе места для строительства МСК на Среднем Урале

15 ноября 2023, 10:24
Фото: 1MI

В Свердловской области почти нет пригодных участков для строительства МСК

В Свердловской области назвали приоритетную площадку для размещения экокластера по обращению с ТКО для Екатеринбургской агломерации. Одним из вариантов — участок на юге Сысертского городского округа в достаточном удалении от села Щелкун. Чем вызван такой выбор, рассказал министр ЖКХ Николай Смирнов.

Николай Борисович, давайте приоткроем завесу тайны над тем, по каким критерием выбиралось место для размещения подобного объекта?

— Никакой тайны здесь нет, есть нормативные требования, которые мы обязаны соблюдать, а также экономическая целесообразность проекта. Первый критерий, который мы выдерживали — в шорт-лист были внесены варианты в 100-километровой зоне от основных производителей ТКО. Новый объект по сортировке и захоронению должен обеспечивать потребность муниципальных образований, входящих в Екатеринбургскую агломерацию, включая и сам город Екатеринбург.

При выборе участка учитываются следующие ограничения:

  • Расчетная санитарно-защитная зона — 1 километр до ближайшей застройки,
  • Отсутствие особо-охраняемых территорий и водоохранных зон на участке,
  • Объект должен находиться за пределами границ населенных пунктов, вне лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных и рекреационных зон,
  • Не допущение размещения подобных объектов на водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения,
  • Отдельные ограничения связаны с добывающими отраслями: запрещается захоронение отходов в местах залегания полезных ископаемых и ведения горных работ,
  • Близость аэродрома — более 15 километров.

Вопросы создания объектов неразрывно связаны с землей. При определении места расположения будущего объекта зачастую встают вопросы о несоответствии гидрогеологических характеристик участка, близость водных ресурсов, наличие лесных участков. В результате найти подходящий земельный участок под строительство объектов в Свердловской области очень сложно. Строители дорог, также как и мы, прекрасно знают эту ситуацию в регионе.

Из-за многочисленных ограничений к земельным участкам приходится сталкиваться с проблемами при их изыскании. Такие проблемы не обошли и Екатеринбург. Поиском земельного участка под объекты экокластера для столицы Свердловской области специалисты занимаются с самого начала реформы, с 2019 года. Эта работа проводилась Министерством совместно с другими ведомствами, в том числе Росреестром, владеющим базой данных по земельным участкам.

Часто приходится слушать упрек, что под новый объект частично планируют использовать земли сельхозназначения?

— В первую очередь нами рассматривались земли промышленности. Но эти территории обычно находятся либо в границах населенных пунктов, либо в очень близкой доступности от населенных пунктов. И это понятно, промышленные объекты должны быть максимально приближены к ресурсам, в том числе и трудовым.

Близость к населенным пунктам земельных участков с категорией земель «земли промышленности» не позволили рассматривать в полной мере земельные участки, которые имеются в Свердловской области, под создание объектов по обращению с ТКО, расположенные на расстоянии не далее 100 км от Екатеринбурга.

Готовых участков, пригодных хоть завтра начинать стройку объектов по обращению с ТКО в регионе не оказалось. Это не является отличительной особенностью нашего региона, аналогичные проблемы испытывают абсолютно все субъекты Российской Федерации, когда начинают определять место размещения планируемых объектов.

А какие участки рассматривались и почему они не подошли?

— Изучался целый пул земельных участков, в результате в 2021 году был сформирован перечень из 26 участков. Оценивалось их соответствие требованиям, предъявляемым, в том числе при экологической экспертизе проектной документации. В результате часть из них были отклонены сразу, так как не соответствовали основным критериям.

В основном это касалось расположения вблизи (около 1–2 км) населенных пунктов, водных объектов. Хотя это расстояние допускается и законодательством, такие земельные участки все равно были отклонены к дальнейшему рассмотрению. Еще одна причина, по которой отклонялись варианты — наличие вблизи разрабатываемых месторождений полезных ископаемых, что не позволит обеспечить безопасность ведения горных работ.
В итоге был сформирован перечень из 6 участков, рассмотрение которых осуществлялось уже более детально.
Земельные участки, при детальном изучении, не подошли из-за близости природоохранных объектов и источников питьевых вод, ограниченной площади участков.
Для размещения объектов остались к рассмотрению земли сельскохозяйственного назначения, с перспективой изменения категории земель при наличии соответствующих обоснований.
Среди всех вариантов наиболее подходящий вариант, имеющий наименьшее количество условных отклонений — земельный участок в Сысертском городском округе. Площадь и расположение земельного участка позволяют разместить объекты и обеспечить соблюдение режима санитарно-защитной зоны планируемых объектов.

Еще один вопрос, который волнует жителей — нагрузка на дороги и экологическая безопасность нового объекта. Как с эти вопросами?

— Первое — любой промышленный объект еще на стадии проектирования проходит государственную экологическую экспертизу. Экокластер не будет исключением. Безопасность — приоритет государства. Никто не даст строить если не будет положительного заключения экспертов. Второе — в планах развития Сысертского городского округа объездная дорога от автодороги федерального значения М-5 «Урал», минуя населенные пункты, что немаловажно в достижении цели обеспечить движение мусоровозов мимо населенных пунктов к рассматриваемому земельному участку. Также будут создана сеть перегрузочных станций, чтобы в экокластер ездили не десятки мусоровозов, а автопоезда с ТКО.

Создание новых объектов для Екатеринбурга и агломерации, в которую входит и Сысертский городской округ, в ближайшей перспективе крайне необходимо. На сегодняшний день муниципальные образования вывозят образуемые отходы в Верхнюю Пышму. Действующий полигон расположен на расстоянии менее 500 метров от садовых участков.

Срок службы существующего полигона «Северный» уже близок к завершению. В скором времени встанет вопрос об отсутствии объектов, на которые можно вывозить образуемые населением, в том числе Сысертского городского округа, отходы. Именно из-за непрерывного образования отходов населением, необходимо своевременное оказание услуги по обращению с ТКО. Для ее качественного оказания строятся новые современные объекты, взамен действующим, созданным еще в середине прошлого века. Так, в Нижнем Тагиле уже в 2024 году запустят подобный объект.

Напомним, совсем недавно депутаты и экоактивисты Сысертского ГО приезжали на мусоросортировочный комплекс в Нижний Тагил с экскурсией.

Экскурсия по МСК в Нижнем Тагиле: что увидели экоактивисты и депутаты Сысертского ГО
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