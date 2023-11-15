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Полиция возбудила дело на мужчин за избиение подростков в Верхней Пышме

Мужчинам, которые избили битами подростков в Верхней Пышме, грозит до двух лет тюрьмы

15 ноября 2023, 04:04
Фото: 1MI

Полиция возбудила дело на мужчин за избиение подростков в Верхней Пышме

В отношении мужчин, которые напали на школьников с битами в Верхней Пышме, возбуждено уголовное дело.

Дело возбуждено по статье за «побои из хулиганских побуждений». Сотрудник угрозыска, участковые и сотрудники ПДН выяснили, кто являлся участниками инцидента. Биту изъяли и провели процедуру опознания, рассказал начальник пресс-службы свердловского МВД Валерий Горелых.

Во время опознания выяснилось, что один из нападавших является несовершеннолетним. Молодой человек будет поставлен на учет.

Напомним, 11 ноября 2023 года в Верхней Пышме в квартиру, где находились горожане, неизвестный распылил газовый баллончик. Компания мужчин вышла на улицу. Заметив четверых школьников, они решили, что баллончиком пользовались они и принялись их избивать.

Попались под руку: толпа мужчин избила битами подростков в Верхней Пышме
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