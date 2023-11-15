Мужчинам, которые избили битами подростков в Верхней Пышме, грозит до двух лет тюрьмы

Posted Сегодня, 04:04
Published Сегодня, 04:04
Modified Сегодня, 04:04
Updated Сегодня, 04:04
Дело возбуждено по статье за «побои из хулиганских побуждений». Сотрудник угрозыска, участковые и сотрудники ПДН выяснили, кто являлся участниками инцидента. Биту изъяли и провели процедуру опознания, рассказал начальник пресс-службы свердловского МВД Валерий Горелых.
Во время опознания выяснилось, что один из нападавших является несовершеннолетним. Молодой человек будет поставлен на учет.
Напомним, 11 ноября 2023 года в Верхней Пышме в квартиру, где находились горожане, неизвестный распылил газовый баллончик. Компания мужчин вышла на улицу. Заметив четверых школьников, они решили, что баллончиком пользовались они и принялись их избивать.