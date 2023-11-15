Мужчинам, которые избили битами подростков в Верхней Пышме, грозит до двух лет тюрьмы

Напомним, 11 ноября 2023 года в Верхней Пышме в квартиру, где находились горожане, неизвестный распылил газовый баллончик. Компания мужчин вышла на улицу. Заметив четверых школьников, они решили, что баллончиком пользовались они и принялись их избивать.