Навигатор заманивает дальнобойщиков в реку Тагил

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
Первое ЧП произошло на прошлой неделе. За рулем фуры находился дальнобойщик из Екатеринбурга. Он ехал в Кушву. Выбрав путь в навигаторе, он стал следовать предложенному пути и маршрут завел его в лес возле нижнетагильского поселка Ольховка.
После этого он застрял при попытке пересечь водный поток. Чтобы достать грузовик из реки, пришлось вызывать спасателей. Фуру вытягивали подъемником.
Второе аналогичное ЧП произошло в конце недели. Водитель ехал из Кургана и оказался в ловушке у той же реки. Его машина увязла прочнее прошлой. Лишь вмешательство экскаваторов смогло решить проблему.
Как сообщается в паблике «Екатериньург-Серов (Online)», на этот раз тягач не помог. По данным источника, местное ГИБДД не смогло помочь курганскому дальнобойщику.