Навигатор заманивает дальнобойщиков в реку Тагил

Первое ЧП произошло на прошлой неделе. За рулем фуры находился дальнобойщик из Екатеринбурга. Он ехал в Кушву. Выбрав путь в навигаторе, он стал следовать предложенному пути и маршрут завел его в лес возле нижнетагильского поселка Ольховка.