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Река Тагил стала ловушкой для водителей большегрузов

Навигатор заманивает дальнобойщиков в реку Тагил

15 ноября 2023, 06:39
Фото: 1MI

Река Тагил стала ловушкой для водителей большегрузов

Второй раз за неделю в реке Тагил застряла фура. В обоих случаях ловушку автомобилистов завел навигатор.

Первое ЧП произошло на прошлой неделе. За рулем фуры находился дальнобойщик из Екатеринбурга. Он ехал в Кушву. Выбрав путь в навигаторе, он стал следовать предложенному пути и маршрут завел его в лес возле нижнетагильского поселка Ольховка.

После этого он застрял при попытке пересечь водный поток. Чтобы достать грузовик из реки, пришлось вызывать спасателей. Фуру вытягивали подъемником.

Второе аналогичное ЧП произошло в конце недели. Водитель ехал из Кургана и оказался в ловушке у той же реки. Его машина увязла прочнее прошлой. Лишь вмешательство экскаваторов смогло решить проблему.

Как сообщается в паблике «Екатериньург-Серов (Online)», на этот раз тягач не помог. По данным источника, местное ГИБДД не смогло помочь курганскому дальнобойщику.

Навигатор завел не туда. Дальнобойщик застрял в реке Тагил
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#Происшествия#Спасатели#Лес#Фура#Дальнобойщики#Грузовик#Река Тагил#Дарья Сорокина#Навигатор
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