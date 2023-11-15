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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

Дебошир задержан в аэропорту Екатеринбурга за плохое поведение

Пил и матерился в самолете: в Екатеринбурге задержан дебошир

15 ноября 2023, 13:04
Фото: Midjourney

Дебошир задержан в аэропорту Екатеринбурга за плохое поведение

Жителя Челябинской области задержали в Кольцово за дебош в самолете. Воздушное судно летело по маршруту «Маттала-Екатеринбург».

Дебошир родом из Златоуста. По данным УТ МВД России по УрФО, мужчина был задержан сразу после приземления в аэропорту Кольцово.

Известно, что в самолете он пил алкоголь, а также матерился. На замечания стюардесс он не реагировал. Также он не выполнял распоряжения пилота. Таким образом, мужчина мешал отдыхать другим пассажирам.

Дебошира после задержания отправили в дежурную часть. В отношении него составили протоколы за хулиганство, распитие алкоголя и невыполнение требований пилота.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге 40-летний мужчина, убивший ранее своего шпица и напавший на собаку соседей, задержан за дебош.

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#Алкоголь#Кольцово#Хулиганство#Пилот#Дебош#Дебошир#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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