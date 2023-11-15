Пил и матерился в самолете: в Екатеринбурге задержан дебошир

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Дебошир родом из Златоуста. По данным УТ МВД России по УрФО, мужчина был задержан сразу после приземления в аэропорту Кольцово.
Известно, что в самолете он пил алкоголь, а также матерился. На замечания стюардесс он не реагировал. Также он не выполнял распоряжения пилота. Таким образом, мужчина мешал отдыхать другим пассажирам.
Дебошира после задержания отправили в дежурную часть. В отношении него составили протоколы за хулиганство, распитие алкоголя и невыполнение требований пилота.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге 40-летний мужчина, убивший ранее своего шпица и напавший на собаку соседей, задержан за дебош.