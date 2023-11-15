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Бизнесмен пытался провезти в Екатеринбург поддельные автоматы Калашникова

Поддельные автоматы Калашникова задержаны таможенниками в Екатеринбурге

15 ноября 2023, 10:20
Фото: Уральское таможенное управление

Бизнесмен пытался провезти в Екатеринбург поддельные автоматы Калашникова

В Екатеринбурге сотрудники таможни задержали 240 автоматов Калашникова, которые являются подделкой.

Уральский предприниматель заказал оружие из КНР. В декларации он указал, что провозит 1440 пистолетов и автоматов. Во время проверки одной из партий таможенники усомнились в соблюдении прав интеллектуальной собственности. В результате были обнаружены 240 изделий, внешне копирующие продукцию товарного знака «Калашников», сообщили в Уральском таможенном управлении.

Таможенная служба направила запрос, представлялось ли разрешение на копирование облика оружия и использование товарного знака. На что «Концерн Калашников» ответил отрицательно.

Поэтому товар был признан контрафактом и изъят. По решению суда все поддельное оружие будет уничтожено, рассказал начальник Екатеринбургской таможни Эдуард Туранов.

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#Криминал#Оружие#Таможня#Кольцово#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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