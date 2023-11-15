Поддельные автоматы Калашникова задержаны таможенниками в Екатеринбурге

Уральский предприниматель заказал оружие из КНР. В декларации он указал, что провозит 1440 пистолетов и автоматов. Во время проверки одной из партий таможенники усомнились в соблюдении прав интеллектуальной собственности. В результате были обнаружены 240 изделий, внешне копирующие продукцию товарного знака «Калашников», сообщили в Уральском таможенном управлении.