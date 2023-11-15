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Двое человек погибли при столкновении фуры с автобусом на Серовском тракте

Погибли двое и шесть пострадали: на Серовском тракте столкнулись фура и автобус

15 ноября 2023, 06:12
Фото: 1MI

Двое человек погибли при столкновении фуры с автобусом на Серовском тракте

Восемь человек пострадали в аварии на 318-м километре трассы «Серов — Нижний Тагил — Екатеринбург» утром 15 ноября.

ДТП произошло утром 15 ноября. Двое человек погибли на месте, ещё шестеро доставлены Верхнепышминскую центральную городскую больницу сообщает свердловский Минздрав.

Для помощи пациентам выехала комплексная бригада территориального центра медицины катастроф — хирург, нейрохирург, травматолог, — передает пресс-служба министерства.

Судя по кадрам с места аварии, предоставленными читателем Tagilcity.ru, на трассе работают сотрудники ДПС. После ДТП из-за помех на дороге возникла пробка.

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