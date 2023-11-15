Погибли двое и шесть пострадали: на Серовском тракте столкнулись фура и автобус

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
ДТП произошло утром 15 ноября. Двое человек погибли на месте, ещё шестеро доставлены Верхнепышминскую центральную городскую больницу сообщает свердловский Минздрав.
Для помощи пациентам выехала комплексная бригада территориального центра медицины катастроф — хирург, нейрохирург, травматолог, — передает пресс-служба министерства.
Судя по кадрам с места аварии, предоставленными читателем Tagilcity.ru, на трассе работают сотрудники ДПС. После ДТП из-за помех на дороге возникла пробка.