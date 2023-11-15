Полицейские в Первоуральске возбудили еще одно дело в истории с наркоторговцами

Posted Сегодня, 16:11
Published Сегодня, 16:11
Modified Сегодня, 16:11
Updated Сегодня, 16:11
Так, сначала сотрудники полиции возбудили уголовное дело по покушению на сбыт наркотиков после того, как они были изъяты из квартиры.
Сейчас в ведомстве возбудили дело еще по двум статьям — за вымогательство и угрозу убийством, рассказал начальник пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых.
Напомним, некоторое время назад житель Первоуральска обнаружил наркотики в квартире, которую он сдает в аренду, и сдал их сотрудникам полиции. После этого наркоторговцы стали угрожать ему и его родственникам убийством. Потерпевший обратился в полицию.
Вскоре горожанину перевели 500 тысяч рублей на карту в качестве моральной компенсации с обещанием прекратить преследования. А потом задержали двоих мужчин, подозреваемых в вымогательстве.