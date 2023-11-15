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Стали известны новые подробности шантажа жителя Первоуральска наркомафией

Полицейские в Первоуральске возбудили еще одно дело в истории с наркоторговцами

15 ноября 2023, 16:11
Фото: 1MI

Стали известны новые подробности шантажа жителя Первоуральска наркомафией

Полицейские возбудили еще одно уголовное дело в связи с историей с угрозами жителю Первоуральска, которые ему поступали от наркоторговцев.

Так, сначала сотрудники полиции возбудили уголовное дело по покушению на сбыт наркотиков после того, как они были изъяты из квартиры.

Сейчас в ведомстве возбудили дело еще по двум статьям — за вымогательство и угрозу убийством, рассказал начальник пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых.

Напомним, некоторое время назад житель Первоуральска обнаружил наркотики в квартире, которую он сдает в аренду, и сдал их сотрудникам полиции. После этого наркоторговцы стали угрожать ему и его родственникам убийством. Потерпевший обратился в полицию.

Вскоре горожанину перевели 500 тысяч рублей на карту в качестве моральной компенсации с обещанием прекратить преследования. А потом задержали двоих мужчин, подозреваемых в вымогательстве.

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#Происшествия#Первоуральск#Полиция#Уголовное дело#Криминал#Угроза убийством#ЧП#Наркоторговцы#Вымогательство#18+#Елизавета Зиборова#Инцидент#Сбыт наркотиков
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