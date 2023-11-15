Полицейские в Первоуральске возбудили еще одно дело в истории с наркоторговцами

Напомним, некоторое время назад житель Первоуральска обнаружил наркотики в квартире, которую он сдает в аренду, и сдал их сотрудникам полиции. После этого наркоторговцы стали угрожать ему и его родственникам убийством. Потерпевший обратился в полицию.