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Прокуратура взяла на контроль расследование ДТП на Серовском тракте

Прокуратура заинтересовалась смертельным ДТП на трассе Екатеринбург — Серов

15 ноября 2023, 06:50
Фото: Прокуратура Свердловской области

Прокуратура взяла на контроль расследование ДТП на Серовском тракте

Прокуратура Верхней Пышмы взяла на контроль административное следствие смертельной аварии, которая произошла на Серовском тракте 15 ноября 2023 года.

Инспекторы ГИБДД проводят проверку по факту ЧП, в ходе которой установят причины происшествия, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Фото: Прокуратура Свердловской области

Прокуратура оценит решение, которое примут полицейские по итогам административного расследования.

Напомним, водитель пассажирского автобуса попытался обогнать ехавший впереди транспорт и столкнулся с фурой. В результате скончались водитель автобуса и один пассажир. Шестеро других пассажиров и водитель пострадали. Их отвезли в больницу.

Погибли двое и шесть пострадали: на Серовском тракте столкнулись фура и автобус
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