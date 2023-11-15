Прокуратура заинтересовалась смертельным ДТП на трассе Екатеринбург — Серов

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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Updated Сегодня, 06:50
Инспекторы ГИБДД проводят проверку по факту ЧП, в ходе которой установят причины происшествия, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Прокуратура оценит решение, которое примут полицейские по итогам административного расследования.
Напомним, водитель пассажирского автобуса попытался обогнать ехавший впереди транспорт и столкнулся с фурой. В результате скончались водитель автобуса и один пассажир. Шестеро других пассажиров и водитель пострадали. Их отвезли в больницу.