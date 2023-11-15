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Published Сегодня, 14:35

Modified Сегодня, 14:37

Updated Сегодня, 14:37

Психолог Борисова объяснила, почему домашние питомцы не приносят счастье

Психолог Борисова объяснила, почему домашние питомцы не приносят счастье

15 ноября 2023, 14:35
Фото: Midjourney
Домашние животные не могут сделать нас счастливее, так как ощущение счастья является внутренним состоянием человека и не зависит от общения с питомцами, хоть это может улучшить качество жизни и иметь терапевтический эффект.

Психолог Мария Борисова подтвердила выводы американских исследователей о том, что домашние питомцы не делают людей счастливее. Она объяснила интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что ощущение счастья является внутренним состоянием человека, которое не зависит от внешних факторов. Высокий уровень счастья можно сохранить даже в стрессовых ситуациях.

Общение с животными может улучшить качество жизни, но не повлияет на другие аспекты. Часто собак и кошек используют в качестве терапии, однако счастье приходит не только от них. Контакт с животными может вызвать положительный терапевтический эффект, успокаивая и расслабляя человека.

Прикосновение к домашнему питомцу вызывает приятные эмоции и снижает уровень стресса. Владельцы животных часто находятся на свежем воздухе и двигаются, что влияет на их здоровье. Однако сам по себе питомец не способен сделать человека счастливее.

Таким образом, домашние питомцы могут повысить качество жизни и иметь положительный терапевтический эффект, но не могут принести истинное счастье.

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