Психолог Борисова объяснила, почему домашние питомцы не приносят счастье

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
Психолог Мария Борисова подтвердила выводы американских исследователей о том, что домашние питомцы не делают людей счастливее. Она объяснила интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что ощущение счастья является внутренним состоянием человека, которое не зависит от внешних факторов. Высокий уровень счастья можно сохранить даже в стрессовых ситуациях.
Общение с животными может улучшить качество жизни, но не повлияет на другие аспекты. Часто собак и кошек используют в качестве терапии, однако счастье приходит не только от них. Контакт с животными может вызвать положительный терапевтический эффект, успокаивая и расслабляя человека.
Прикосновение к домашнему питомцу вызывает приятные эмоции и снижает уровень стресса. Владельцы животных часто находятся на свежем воздухе и двигаются, что влияет на их здоровье. Однако сам по себе питомец не способен сделать человека счастливее.
Таким образом, домашние питомцы могут повысить качество жизни и иметь положительный терапевтический эффект, но не могут принести истинное счастье.