Психолог Борисова объяснила, почему домашние питомцы не приносят счастье

Общение с животными может улучшить качество жизни, но не повлияет на другие аспекты. Часто собак и кошек используют в качестве терапии, однако счастье приходит не только от них. Контакт с животными может вызвать положительный терапевтический эффект, успокаивая и расслабляя человека.