Путь домой Артема Жоги, чьего сына забрала война

«Чувство гордости, что мы, взяв одну цель в 14-м году — цель вернуться домой, в Россию, — с потерями, с большими потерями, но пришли к ней. Теперь у нас цель — отстоять наш выбор в составе Российской Федерации, вернуть свободу тем регионам, которые еще находятся под оккупацией нацистского режима. И следующий этап — восстановить все это и дать людям возможность жить в защищенном мире, построить социальную благоприятную среду для этих жителей, этих регионов, которые мы еще освободим, дать нашим детям возможность жить без обстрелов, учиться… Чувство гордости за наш народ, который на протяжении всех этих лет стремился и шел к этому. И огромная благодарность президенту Российской Федерации, Владимиру Владимировичу, за то, что он принял решение о вхождении в состав Российской Федерации наших территорий. Чувство гордости за своего сына, за тех ребят, которые на переднем крае, не щадя живота своего, отстаивали все интересы», — делится Артем Жога основными целями и своими эмоциями от долгожданного события.