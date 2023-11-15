Разбили лобовое стекло: мужчины в Екатеринбурге разнесли иномарку и избили водителя

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
О случившемся инциденте рассказала очевидица, которая в этот момент выезжала со двора на такси. По словам девушки, перед ними остановился автомобиль, перегородив проезд. Из него вышли трое горожан, которые стали прыгать на иномарку, пишет Е1.
Неизвестные разбили лобовое стекло автомобиля и стекло со стороны водителя. Затем они открыли дверь машины и, вытащив из салона, стали его бить руками и ногами.
В полиции сообщили, что заявления от пострадавшего к ним не поступало, однако он может обратиться в ближайшее отделение.
Напомним, в Верхней Пышме группа мужчин избила битами школьников. Нападавшие решили, что те распылили в их квартире газовый баллончик. В отношении горожан возбудили уголовное дело.