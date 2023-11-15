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Updated Сегодня, 13:38

Трое жителей Екатеринбурга напали на водителя Mitsubishi

Разбили лобовое стекло: мужчины в Екатеринбурге разнесли иномарку и избили водителя

15 ноября 2023, 13:38
Фото: 1MI

Трое жителей Екатеринбурга напали на водителя Mitsubishi

В Екатеринбурге трое мужчин разбили автомобиль Mitsubishi и набросились на водителя. Инцидент произошел на улице Щорса.

О случившемся инциденте рассказала очевидица, которая в этот момент выезжала со двора на такси. По словам девушки, перед ними остановился автомобиль, перегородив проезд. Из него вышли трое горожан, которые стали прыгать на иномарку, пишет Е1.

Неизвестные разбили лобовое стекло автомобиля и стекло со стороны водителя. Затем они открыли дверь машины и, вытащив из салона, стали его бить руками и ногами.

В полиции сообщили, что заявления от пострадавшего к ним не поступало, однако он может обратиться в ближайшее отделение.

Напомним, в Верхней Пышме группа мужчин избила битами школьников. Нападавшие решили, что те распылили в их квартире газовый баллончик. В отношении горожан возбудили уголовное дело.

Мужчинам, которые избили битами подростков в Верхней Пышме, грозит до двух лет тюрьмы
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