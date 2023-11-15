Сборщица заказов из Екатеринбурга поверила «начальнику» и перевела мошенникам 4,5 млн

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Такую сумму женщина смогла перевести, предварительно взяв несколько кредитов в банках. После того, как пострадавшая обратилась в полицию, было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
По словам женщины, в одном из мессенджеров ей написал ее руководитель, но с нового аккаунта. У него на аватарке стояла фотография настоящего начальника.
Руководитель написал, что к нему якобы пришли силовики, поэтому связаться могут и с ней. Далее женщине позвонил представитель «Центробанка». Он сказал, что на нее пытаются оформить кредит.
Далее женщина разговаривала уже с «представителем ФСБ». Она выполняла его указания — брала кредиты и переводила все деньги на «безопасные счета».
Напомним, что мошенники придумывают новые схемы обмана. Одни из последних — представляться начальниками, главврачами и другими людьми, которым граждане доверяют.