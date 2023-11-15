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Published Сегодня, 09:11

Modified Сегодня, 09:13

Updated Сегодня, 09:13

Сборщица заказов из Екатеринбурга перевела мошенникам 4,5 млн рублей

Сборщица заказов из Екатеринбурга поверила «начальнику» и перевела мошенникам 4,5 млн

15 ноября 2023, 09:11
Фото: Midjourney

Сборщица заказов из Екатеринбурга перевела мошенникам 4,5 млн рублей

В Екатеринбурге телефонные аферисты обманули сборщицу заказов на 4,5 млн рублей. Они представились женщине ее начальником.

Такую сумму женщина смогла перевести, предварительно взяв несколько кредитов в банках. После того, как пострадавшая обратилась в полицию, было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

По словам женщины, в одном из мессенджеров ей написал ее руководитель, но с нового аккаунта. У него на аватарке стояла фотография настоящего начальника.

Руководитель написал, что к нему якобы пришли силовики, поэтому связаться могут и с ней. Далее женщине позвонил представитель «Центробанка». Он сказал, что на нее пытаются оформить кредит.

Далее женщина разговаривала уже с «представителем ФСБ». Она выполняла его указания — брала кредиты и переводила все деньги на «безопасные счета».

Напомним, что мошенники придумывают новые схемы обмана. Одни из последних — представляться начальниками, главврачами и другими людьми, которым граждане доверяют.

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#Свердловская область#Полиция#ФСБ#Криминал#Мошенничество#Кредиты#Мошенники#Мессенджер#Банки#18+#Екатеринбург#Центробанк#Дарья Сорокина
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