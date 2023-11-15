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Published Сегодня, 12:27

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

В Свердловской области пропал 81-летний мужчина

Седого и худощавого дедушку ищут в Свердловской области

15 ноября 2023, 12:27
Фото: 1MI

В Свердловской области пропал 81-летний мужчина

В Свердловской области волонтеры и правоохранители разыскивают пропавшего пожилого мужчину. Игнатьеву Геннадию Александровичу 81 год.

Он пропал 15 ноября. Об этом сообщают волонтеры отряда «Прорыв». Его приметы — рост 175 см, худощавое тело, серые глаза и седые волосы.

Фото: Поисковой отряд "Прорыв"

На момент пропажи дедушка был одет в строгий черный костюм, тряпичную куртку, кепку и осенние туфли.

При себе он имел черную сумку через плечо. Всех, кто видел пенсионера, просят звонить по телефону: 89000440220.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге бесследно исчезла 84-летняя пенсионерка в из Ленинского района.

Худощавый мужчина разыскивается в Новоуральске
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#Происшествия#Свердловская область#Поиск#Пропавший#Приметы#Правоохранители#Дарья Сорокина
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