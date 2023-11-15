Седого и худощавого дедушку ищут в Свердловской области

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Он пропал 15 ноября. Об этом сообщают волонтеры отряда «Прорыв». Его приметы — рост 175 см, худощавое тело, серые глаза и седые волосы.
На момент пропажи дедушка был одет в строгий черный костюм, тряпичную куртку, кепку и осенние туфли.
При себе он имел черную сумку через плечо. Всех, кто видел пенсионера, просят звонить по телефону: 89000440220.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге бесследно исчезла 84-летняя пенсионерка в из Ленинского района.