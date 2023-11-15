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Published Сегодня, 08:32

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Updated Сегодня, 08:34

У всех пострадавших в ДТП на Серовском тракте диагностированы травмы черепа

Стало известно состояние пострадавших в ДТП на Серовском тракте

15 ноября 2023, 08:32
Фото: Midjourney

У всех пострадавших в ДТП на Серовском тракте диагностированы травмы черепа

Медики рассказали о состоянии здоровья пассажиров, которые пострадали во время ДТП между автобусом и грузовиком на Серовском тракте. У всех диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы.

Все пациенты находятся в горбольнице Верхней Пышмы с повреждениями различной степени тяжести. Один из пассажиров находится в состоянии крайней степени тяжести. Всем им оказывают помощь, сообщает региональный Минздрав.

Для помощи пациентам на место выезжала комплексная бригада Территориального центра медицины катастроф в составе хирурга, нейрохирурга и травматолога.

Напомним, что эта авария унесла жизнь двоих людей — водителя автобуса и супруги блогера из Краснотурьинска Александра Виктории. Ранее он сообщал, что всегда отправлял жену в поездки именно на автобусе, потому что считал, что так безопаснее.

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