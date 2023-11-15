Стало известно состояние пострадавших в ДТП на Серовском тракте

Напомним, что эта авария унесла жизнь двоих людей — водителя автобуса и супруги блогера из Краснотурьинска Александра Виктории. Ранее он сообщал, что всегда отправлял жену в поездки именно на автобусе, потому что считал, что так безопаснее.