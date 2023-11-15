Стало известно состояние пострадавших в ДТП на Серовском тракте

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
Все пациенты находятся в горбольнице Верхней Пышмы с повреждениями различной степени тяжести. Один из пассажиров находится в состоянии крайней степени тяжести. Всем им оказывают помощь, сообщает региональный Минздрав.
Для помощи пациентам на место выезжала комплексная бригада Территориального центра медицины катастроф в составе хирурга, нейрохирурга и травматолога.
Напомним, что эта авария унесла жизнь двоих людей — водителя автобуса и супруги блогера из Краснотурьинска Александра Виктории. Ранее он сообщал, что всегда отправлял жену в поездки именно на автобусе, потому что считал, что так безопаснее.