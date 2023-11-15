Свердловскую область засыпет снегом

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
Modified Сегодня, 04:38
Updated Сегодня, 04:38
Особенно много снега выпадет в южной и восточной части области. Днем ожидается 15-17 миллиметров снега, рассказал синоптик Алексей Пулин в своем Telegram-канале.
Обильный снежный покров выпадет в утреннее время. К полудню вместо снега начнет дождь, а во второй половине дня осадки перестанут идти.
Напомним, 14 ноября 2023 года в Свердловской области были гололед и снегопад. В связи с этим был увеличен риск возникновения ЧП. Также к концу недели в области прогнозируется похолодание. Температура станет ниже нуля и стабилизируется на минусе.