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Posted Сегодня, 04:38

Published Сегодня, 04:38

Modified Сегодня, 04:38

Updated Сегодня, 04:38

В Свердловской области ожидаются обильные осадки

Свердловскую область засыпет снегом

15 ноября 2023, 04:38
Фото: 1MI

В Свердловской области ожидаются обильные осадки

В Свердловской области прогнозируется крупный снегопад 15 ноября 2023 года.

Особенно много снега выпадет в южной и восточной части области. Днем ожидается 15-17 миллиметров снега, рассказал синоптик Алексей Пулин в своем Telegram-канале.

Обильный снежный покров выпадет в утреннее время. К полудню вместо снега начнет дождь, а во второй половине дня осадки перестанут идти.

Напомним, 14 ноября 2023 года в Свердловской области были гололед и снегопад. В связи с этим был увеличен риск возникновения ЧП. Также к концу недели в области прогнозируется похолодание. Температура станет ниже нуля и стабилизируется на минусе.

Холодный фронт придет в Свердловскую область в конце недели
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