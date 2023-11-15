tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:57

Published Сегодня, 05:57

Modified Сегодня, 05:57

Updated Сегодня, 05:57

Движение транспорта на трассе Екатеринбург — Тюмень временно запрещено

Трасса Екатеринбург — Тюмень временно перекрыта для движения из-за непогоды

15 ноября 2023, 05:57
Фото: 1MI

Движение транспорта на трассе Екатеринбург — Тюмень временно запрещено

Всем видам транспорта на некоторое время запретили ездить на трассе Екатеринбург — Тюмень. Ограничения связаны с плохими погодными условиями.

На проезжей части данного участка дороги присутствует рыхлый снег, из-за чего движение транспорта затруднено, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Ограничения снимут после того, как улучшится погода и проезжая часть будет приведена в порядок. Водителей автоинспекторы призывают быть внимательными и осторожными на дорогах во время непогоды.

Напомним, 25 октября 2023 года ограничение автомобильного движения было введено на автодороге Ревда — Дегтярск — Курганово, так как было плохое состояние дорожного участка.

Автобусам и грузовикам запретили ездить на трассе Ревда — Дегтярск — Курганово
Узнать подробнее
Читайте также:
В Свердловской области пешеходам и водителям обеспечат безопасность на дорогах23 человека пострадали в ДТП в Свердловской области за сутки из-за неубранных дорогАвтоинспекторы в Свердловской области обвинили власти региона в плохих дорогах
#Транспорт#Трасса#Тюмень#Водители#Дороги#ЧП#Движение#Непогода#Ограничение движения#Погодные условия#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Автоинспекторы#УГИБДД
Подпишитесь
Снять нельзя купить. В Нижнем Тагиле подорожало арендное жилье
Вчера, 13:39
Угроза легким и нервам: три вещества превышали норму в воздухе Тагила в октябре
Вчера, 12:59
Топ самых влиятельных силовиков Екатеринбурга
10 ноября, 04:00
Чем занимается убивший жену-тагильчанку Лошагин после выхода из колонии
13 ноября, 07:40
«Халатность»: локомотив на территории ЕВРАЗ НТМК столкнулся с поездом РЖД
Вчера, 11:53
«Говорю — уходи, он остается»: убитая мать из Екатеринбурга жаловалась на парня дочки
Вчера, 09:29