Трасса Екатеринбург — Тюмень временно перекрыта для движения из-за непогоды

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
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Updated Сегодня, 05:57
На проезжей части данного участка дороги присутствует рыхлый снег, из-за чего движение транспорта затруднено, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.
Ограничения снимут после того, как улучшится погода и проезжая часть будет приведена в порядок. Водителей автоинспекторы призывают быть внимательными и осторожными на дорогах во время непогоды.
Напомним, 25 октября 2023 года ограничение автомобильного движения было введено на автодороге Ревда — Дегтярск — Курганово, так как было плохое состояние дорожного участка.