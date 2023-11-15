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Published Сегодня, 09:58

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В Екатеринбурге подростка отправили в СИЗО за убийство мамы и дочки

«Убил еще и собаку»: подростка из Екатеринбурга отправили в СИЗО за убийство людей

15 ноября 2023, 09:58
Фото: Midjourney

В Екатеринбурге подростка отправили в СИЗО за убийство мамы и дочки

Следователи вынесли обвинение 16-летнему школьнику, который убил свою 14-летнюю возлюбленную и ее маму в Екатеринбурге.

Дело было возбуждено по ч .2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц), сообщает региональное СК.

Следствие полагает, что в период 13–14 ноября парень пришел в гости к своей девушки, где в ходе ссоры зарезал ее. После он дождался прихода ее мамы, которой 62 года, и убил ее тоже. После этого он похитил некоторое имущество и убежал.

Следователи занимаются сбором доказательной базы. Также они планируют направить подростка для прохождения психиатрической экспертизы. Расследование дела находится на контроле руководства регионального СК. Школьник заключен под стражу.

По словам главы пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, мальчик и раньше состоял на учете в ПДН за грабеж и прогулы уроков. Из-за малолетнего возраста ранее к уголовное ответственности его не стали привлекать.

За 11 дней до убийства с ним проводили профилактическое воспитательное мероприятие. Отмечается, что убил парень еще и собаку породы Шпиц.

В ходе опроса юноша вел себя так хладнокровно, словно речь шла не о лишении жизни, а о чем-то повседневном. На вопрос полицейских «как ты теперь будешь жить со всем этим?», он ответил, что, когда закрывает глаза, девушка и женщина стоят перед ним, как живые, — рассказал Валерий Горелых.

Наряд ППС, который задерживал подростка, изъял у него похищенные из квартиры деньги. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что после убийства подросток пошел гулять с другом.

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