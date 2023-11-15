«Убил еще и собаку»: подростка из Екатеринбурга отправили в СИЗО за убийство людей

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
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Дело было возбуждено по ч .2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц), сообщает региональное СК.
Следствие полагает, что в период 13–14 ноября парень пришел в гости к своей девушки, где в ходе ссоры зарезал ее. После он дождался прихода ее мамы, которой 62 года, и убил ее тоже. После этого он похитил некоторое имущество и убежал.
Следователи занимаются сбором доказательной базы. Также они планируют направить подростка для прохождения психиатрической экспертизы. Расследование дела находится на контроле руководства регионального СК. Школьник заключен под стражу.
По словам главы пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, мальчик и раньше состоял на учете в ПДН за грабеж и прогулы уроков. Из-за малолетнего возраста ранее к уголовное ответственности его не стали привлекать.
За 11 дней до убийства с ним проводили профилактическое воспитательное мероприятие. Отмечается, что убил парень еще и собаку породы Шпиц.
В ходе опроса юноша вел себя так хладнокровно, словно речь шла не о лишении жизни, а о чем-то повседневном. На вопрос полицейских «как ты теперь будешь жить со всем этим?», он ответил, что, когда закрывает глаза, девушка и женщина стоят перед ним, как живые, — рассказал Валерий Горелых.
Наряд ППС, который задерживал подростка, изъял у него похищенные из квартиры деньги. Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что после убийства подросток пошел гулять с другом.