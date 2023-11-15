Улица Октябрьской революции перекрыта до проспекта Строителей в Нижнем Тагиле

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Теперь для проезда транспорта недоступен отрезок улицы от проспекта Мира до проспекта Строителей. Подрядчик «Уралстроймонтаж» выставил ограждение 13 ноября. Изначально сообщалось о закрытии с 1 ноября, однако подрядчик сдвинул сроки на 2 недели.
На объекте проводится реконструкция инженерных сетей. По этой причине движение автотранспорта ограничат на полтора месяца, до 30 декабря включительно, следует из постановления администрации Нижнего Тагила.
Подъезжать к жилым домам, которые входят в зону перекрытия движения, можно с проспекта Мира и с улицы Садовой.
Ранее участок ремонтируемой улицы от Газетной до пересечения с Ленина также был закрыт, предварительно до 30 декабря. Для проезда к домам и другим объектам на месте организовано двухстороннее движение по дороге на улице Газетной от проспекта Мира до Октябрьской революции.