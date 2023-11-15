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Перекрытие улиц в Нижнем Тагиле

Улица Октябрьской революции перекрыта до проспекта Строителей в Нижнем Тагиле

15 ноября 2023, 08:00
Фото: tagilcity.ru
Перекрытие улиц в Нижнем Тагиле

Улицу в Нижнем Тагиле перекрыли на время ремонта

С понедельника в Нижнем Тагиле на ремонт перекрыли еще один участок улицы Октябрьской революции.

Теперь для проезда транспорта недоступен отрезок улицы от проспекта Мира до проспекта Строителей. Подрядчик «Уралстроймонтаж» выставил ограждение 13 ноября. Изначально сообщалось о закрытии с 1 ноября, однако подрядчик сдвинул сроки на 2 недели.

На объекте проводится реконструкция инженерных сетей. По этой причине движение автотранспорта ограничат на полтора месяца, до 30 декабря включительно, следует из постановления администрации Нижнего Тагила.

Ремонт дорог в Нижнем ТагилеРемонт дорог в Нижнем Тагиле
Ремонт дорог в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru

Подъезжать к жилым домам, которые входят в зону перекрытия движения, можно с проспекта Мира и с улицы Садовой.

Ранее участок ремонтируемой улицы от Газетной до пересечения с Ленина также был закрыт, предварительно до 30 декабря. Для проезда к домам и другим объектам на месте организовано двухстороннее движение по дороге на улице Газетной от проспекта Мира до Октябрьской революции.

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