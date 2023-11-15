Улица Октябрьской революции перекрыта до проспекта Строителей в Нижнем Тагиле

Ранее участок ремонтируемой улицы от Газетной до пересечения с Ленина также был закрыт, предварительно до 30 декабря. Для проезда к домам и другим объектам на месте организовано двухстороннее движение по дороге на улице Газетной от проспекта Мира до Октябрьской революции.