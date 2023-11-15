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Posted Сегодня, 15:05

Published Сегодня, 15:05

Modified Сегодня, 15:05

Updated Сегодня, 15:05

В Свердловской области наступит похолодание до -13 и гололедица

Умеренные морозы придут в Свердловскую область

15 ноября 2023, 15:05
Фото: Midjourney

В Свердловской области наступит похолодание до -13 и гололедица

Температура воздуха в Свердловской области понизится до -13 градусов. Такая погода ожидается 16–20 ноября 2023 года.

Холод в регион придет с Кольского полуострова. Температура воздуха опустится ниже нуля, возможен небольшой снегопад, на дорогах образуется гололедица. Ночью столбики термометров опустятся до -1… -6, рассказали в Уральском УГМС.

18-20 ноября в ночное время похолодает до -13 градусов. Днем температура повысится до -9… -4 градусов. После 20 ноября в области возможны метели и снегопады.

Напомним, 14 ноября 2023 года в Свердловской области образовалась гололедица на дорогах. Также в регионе были осадки — снег с дождем.

Гололед и снег с дождем ожидаются в Свердловской области
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#Свердловская область#Температура воздуха#Погода#Снегопад#Похолодание#Прогноз погоды#Окружающая среда#УГМС#Морозы#Елизавета Зиборова
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