Умеренные морозы придут в Свердловскую область

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
Холод в регион придет с Кольского полуострова. Температура воздуха опустится ниже нуля, возможен небольшой снегопад, на дорогах образуется гололедица. Ночью столбики термометров опустятся до -1… -6, рассказали в Уральском УГМС.
18-20 ноября в ночное время похолодает до -13 градусов. Днем температура повысится до -9… -4 градусов. После 20 ноября в области возможны метели и снегопады.
Напомним, 14 ноября 2023 года в Свердловской области образовалась гололедица на дорогах. Также в регионе были осадки — снег с дождем.